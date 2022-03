In attesa dei provvedimenti annunciati dal governo per il taglio del prezzo dei carburanti, volati alle stelle dopo lo scoppio della guerra in Ucraina con accuse di speculazione che si moltiplicano, c’è una semplice statistica che fa capire quanto sia pesante la situazione italiana.

Secondo le rilevazioni di Global Petrol Price, che mette in fila le quotazioni in 170 Paesi del mondo, in Italia il prezzo al litro della benzina è superiore rispetto a quello di altri 155 Stati, mentre per il diesel sono 151.

Detto da un altro punto di vista: la benzina è più cara solo in 14 Paesi (Estonia, Nuova Zelanda, Zimbabwe, Islanda, Germania, Singapore, Israele, Finlandia, Olanda, Svezia, Liechtenstein, Danimarca, Norvegia e Hong Kong), mentre per il diesel, anche per precise scelte di tutela ambientale, sono 17 (Lituania, Olanda, Estonia, Israele, Regno Unito, Islanda, Monaco, Svizzera, Francia, Zimbabwe, Germania, Finlandia, Belgio, Danimarca, Hong Kong, Norvegia e Svezia).

La quotazione media individuata per la benzina in Italia è di 1,949 euro al litro, mentre per il diesel è di 1,842. Quotazioni peraltro in crescita negli ultimi giorni e che tengono conto delle fluttuazioni dell’euro rispetto al dollaro, moneta utilizzata per lo scambio dei carburanti.

Per curiosità (e per creare un po’ di invidia), la benzina meno costosa si trova in Venezuela con 0,023 euro al litro, poi Libia (0,030) e Iran (0,047). Podio invertito per il diesel: Iran 0,009 al litro, Venezuela (0,023) e Libia (0,030).

