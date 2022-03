Un sito per donare con criptovalute all’Ucraina. Già raccolti 55 milioni di dollari

Il governo ucraino ha lanciato un sito web, in collaborazione con le piattaforme di criptovaluta Ftx ed Everstake, per raccogliere donazioni in bitcoin e altre valute virtuali a supporto dell’Ucraina contro l’invasione russa e incanalare le risorse alla Banca centrale.

Gli utenti possono effettuare trasferimenti in 10 criptovalute, tra cui bitcoin, ma anche ether, tether o dogecoin. È prevista anche l’aggiunta di token non fungibili (Nft), i certificati di autenticità di un oggetto digitale.

“Le criptovalute svolgono un ruolo significativo nella difesa dell’Ucraina – ha detto Oleksandre Borniakov, viceministro ucraino per la trasformazione digitale – e si sono dimostrate estremamente preziose nel facilitare il flusso di finanziamenti ai cittadini e ai soldati ucraini e nel sensibilizzare e interessare l’opinione pubblica globale”.

Grazie a Everstake, uno dei principali attori nel settore delle criptovalute in Ucraina, i donatori possono effettuare donazioni anche in criptovalute diverse da quelle elencate sul sito.

La piattaforma di scambio Ftx, con sede alle Bahamas e fondata dal miliardario americano Sam Bankman-Fried, si impegna a convertire i fondi in dollari e a instradarli alla Banca nazionale ucraina.

Dall’inizio del conflitto, il sito conta donazioni per quasi 55 milioni di dollari. L’obiettivo è di arrivare a 200 milioni. “Il denaro – affermano gli attori dell’iniziativa – sarà utilizzato per sostenere sia i militari che i civili “che hanno un disperato bisogno di assistenza umanitaria”.

