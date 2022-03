I polmoni piacentini: i sedici comuni in cui è negativo il saldo annuale di Co2

Immaginando la provincia di Piacenza come un corpo umano, non si faticherebbe a identificarne i polmoni: sono spalmati sui sedici comuni montani che hanno un saldo annuale di anidride carbonica negativo.

In sostanza, secondo i monitoraggi ambientali più recenti, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Bettola, Farini, Ferriere e Morfasso fanno registrare emissioni sotto lo zero addirittura fino a 100.00 chilotoni l’anno, mentre Pianello, Alta Val Tidone, Piozzano, Travo, Bobbio, Zerba, Ponte dell’Olio, Gropparello e Lugagnano arrivano a -20.000.

Tutto ciò per la presenza di boschi e terreni incontaminati, ma anche per la mancanza di rilevanti insediamenti produttivi e vie di grande scorrimenti di traffico, tutti questi territori assorbono Co2 anziché produrne.

Le emissioni di anidride carbonica derivano infatti principalmente dai processi di combustione industriale, trasporti stradali e metano per il riscaldamento. Ecco perché altri comuni montani come Lugagnano e Vernasca non hanno saldo negativo: sul loro territorio insistono importanti stabilimenti industriali, che oltre a generare emissioni, comportano un flusso di traffico pesante sopra la media.

[email protected]