In arrivo gli incentivi auto 2022: per elettriche e ibride fino a seimila euro

Il governo dovrebbe pubblicare in questi giorni il decreto con cui stanzia nuovi incentivi per favorire l’acquisto di nuove auto, in particolare elettriche e ibride.

La somma complessiva per i bonus è di 700 milioni di euro per il 2022, ma i vantaggi saranno suddivisi in tre fasce, legate all’emissione di anidride carbonica: per le vetture meno inquinanti (0-20 grammi di Co2 per chilometro, quindi quelle elettriche o ibride) sconto fino a seimila euro, che scende a quattromila per la seconda fascia (21-60 grammi Co2) e a duemila euro per quella 61-135.

Fissato anche un tetto massimale di spesa: per le auto del primo e del terzo gruppo 35.000 euro, che sale a 45mila per il secondo.

Per favorire il rinnovamento del parco circolante, il governo dovrebbe introdurre per tutti l’obbligo della rottamazione della vecchia vettura, di cui si dovrà dimostrare il permesso da almeno un anno.

Il contributo statale sarà erogato direttamente ai rivenditori, che dovranno registrarsi su un portale del ministero dello Sviluppo economico, per poi applicarlo ai clienti.

