Informazioni sbagliate e fake news: Google Maps rimuove 100 milioni di contenuti

Vi è mai capitato di perdervi in auto nonostante le indicazioni che arrivavano dal cellulare? Oppure di arrivare davanti a quello che credevate essere un ristorante e di trovarci, invece, un rudere pericolante? E avete mai sentito di un locale aperto e sicuro, che on line però risultava chiuso per pesanti violazioni dei protocolli Covid?

Non c’è da stupirsi: ogni giorno Google riceve circa 20 milioni di contributi su Maps, l’app di navigazione del colosso di Mountain View. E molti, moltissimi, sono sbagliati. Spesso volontariamente.

In tutto il 2021, i team globali di Google che si occupano del servizio mappe hanno bloccato oltre 100 milioni di modifiche errate, tra cui foto, descrizioni e orari di apertura delle attività commerciali. Grazie all’utilizzo degli algoritmi e dell’intelligenza artificiale, il colosso è riuscito a identificare e rimuovere più di 7 milioni di falsi profili aziendali, 630.000 dei quali segnalati direttamente dagli utenti.

Oltre 12 milioni i tentativi di creare account aziendali fasulli e quasi 8 milioni quelli finalizzati a rivendicare attività commerciali non appartenenti ai malintenzionati.

LA STRATEGIA DI GOOGLE

“Ogni giorno – spiega Google – riceviamo circa 20 milioni di contributi da chi usa Maps. Questi contributi includono varie cose tra cui gli orari aggiornati dei negozi, i numeri di telefono, foto o recensioni. Come per qualsiasi piattaforma che accetta contenuti degli utenti, dobbiamo rimanere vigili nel nostro impegno per combattere gli abusi e assicurarci che queste informazioni siano accurate. Grazie a una combinazione di apprendimento automatico e operatori umani, continuiamo a diminuire la quantità di contenuti fraudolenti o abusivi presenti sulle mappe: in effetti, si tratta di meno della metà di tutti i contenuti presenti sulla piattaforma”.

L’azienda evidenza come nel 2021, anche alla luce delle inevitabili rivoluzioni imposte dal Covid, gli utenti abbiano contribuito in maniera molto importante ad aggiornare Google Maps: “Ci hanno aiutato ad aggiungere informazioni aggiornate sulle imprese e le attività commerciali, come gli orari apertura di un luogo o i suoi protocolli di salute e sicurezza. I contributi degli utenti sono aumentati del 30% rispetto al 2020”.

IL CONTROLLO SULL’ATTENDIBILITÀ

Il colosso insiste sull’impegno per garantire a tutti gli utenti informazioni affidabili: “Per questo lavoriamo quotidianamente per contrastare le attività di coloro che cercano di aggiornare le informazioni aziendali su Google Business Profiles con modifiche abusive. Nel 2021, abbiamo bloccato più di 100 milioni di queste modifiche, grazie ai nostri continui progressi nei modelli di apprendimento automatico che hanno migliorato la nostra capacità di catturare l’attività dei bot e scoprire modelli di attività sospette”.

Ecco, quindi, un quadro di ciò che è stato trovato ed eliminato da Maps: “Grazie ai progressi della nostra tecnologia, abbiamo identificato e rimosso più di 7 milioni di falsi profili aziendali, più di 630.000 dei quali ci sono stati segnalati direttamente. Abbiamo fermato più di 12 milioni di tentativi di creare falsi profili aziendali di Google e quasi 8 milioni di tentativi di rivendicare profili aziendali di Google non appartenenti a questi malintenzionati. Grazie ai continui miglioramenti nel nostro machine learning, le nostre tecnologie e i nostri team hanno disattivato più di 1 milione di account di utenti a causa di attività che violano le policy, come il vandalismo online o la frode”.

LA VERIFICA DI FOTO, VIDEO E RECENSIONI

Con le lente riaperture avvenute nel corso del 2021, milioni di persone si sono affidate alle recensioni di Google Maps per ottenere le informazioni di cui avevano bisogno sui luoghi prima di visitarli, in primis sui protocolli di salute e sicurezza applicati o se c’erano ristoranti all’aperto e spazi aperti, proprio in virtù delle possibili restrizioni Covid.

“Tuttavia – chiarisce l’azienda – abbiamo anche visto un aumento di nuovi tipi di abusi. Il “Review bombing”, per esempio, è diventato un modo popolare per le persone di tentare di danneggiare le imprese locali, un fenomeno estremizzato laddove il dibattito pubblico sulle misure di sicurezza è stato più animato. Nel 2021, per prevenire una marea di recensioni false e contenuti violenti, abbiamo protetto maggiormente oltre 100.000 aziende dopo aver rilevato attività sospette e tentativi di abuso”.

Nono solo: per mantenere affidabile il contenuto di Google Maps sono state bloccate o rimosse più di 95 milioni di recensioni che violano le policy, oltre 60.000 delle quali sono state eliminate a causa di casi legati a Covid. Poi hanno eliminato più di 1 milione di recensioni che ci sono state segnalate direttamente e bloccato o rimosso più di 190 milioni di foto e 5 milioni di video che erano sfocati, di bassa qualità o che violavano le nostre politiche sui contenuti.

