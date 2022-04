Marce alte, ruote gonfie e aria spenta: il decalogo per risparmiare benzina

Il caro benzina sta pesando gravemente sulle tasche degli italiani e sta mettendo in crisi molte aziende dell’autotrasporto, con conseguenze su tutta la filiera commerciale.

Il Codacons ha stilato un decalogo utile per coloro che vogliono risparmiare carburante e denaro con alcuni semplici accorgimenti.

IL DECALOGO

1) Guidare in maniera morbida e fluida. Occorre evitare di tirare le marce e di superare i 2.500/3.000 giri del motore; non accelerare e frenare in continuazione;

2) Quanto più si va veloce, tanto più si consuma;

3) Prediligere le marce alte: consente di risparmiare anche il 10% di carburante;

4) Scegliere con attenzione il distributore più economico anche avvalendosi delle App; 5) Fondamentale è la pressione dei pneumatici. se le gomme non sono gonfie al punto giusto, si consuma tra l’1% e il 2% in più;

6) Limitare l’uso del condizionatore d’aria: il risparmio può essere di circa il 10% di carburante;

7) Alleggerire il peso dell’automobile;

8) Tenere chiusi i finestrini e, se non serve, eliminare il portapacchi;

9) Spegnere il motore il più possibile, soprattutto in città, ad esempio ai semafori o in coda;

10) Utilizzare l’automobile soltanto se e quando necessario.

