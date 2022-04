Non solo i polmoni: anche se preso in forma lieve, il Covid può danneggiare il cervello

I danni neurologici del Coronavirus possono verificarsi anche quando si è colpiti dalla malattia in forma lieve.

Neuroni danneggiati o morti, micro emorragie e una forte infiammazione, probabilmente dovuti a un minor afflusso di sangue al cervello, sono stati riscontrati in primati colpiti da Covid, pure in assenza di gravi sintomi respiratori.

La scoperta, pubblicata su Nature Communications dalla Tulane University (Usa), potrebbe aiutare a comprendere l’origine dei sintomi neurologici (come confusione e mal di testa) che colpiscono alcuni pazienti e che possono persistere nel cosiddetto long-Covid.

La ricerca è stata condotta presso il Tulane National Primate Research Center, dove la ricercatrice Tracy Fischer studia da anni il cervello dei primati non umani.

Nella primavera del 2020, il centro ha avviato uno approfondimento volto a indagare gli effetti del virus SarsCoV2 sul tessuto cerebrale degli animali infetti.

I risultati hanno subito messo in evidenza gravi infiammazioni e lesioni cerebrali (inclusi neuroni danneggiati o morti) compatibili con una riduzione dell’afflusso di sangue e ossigeno al cervello. Inoltre sono state trovate anche piccole emorragie.

“Dato che i soggetti non avevano manifestato sintomi respiratori significativi, nessuno si aspettava che avessero una condizione così grave nel cervello – ha detto Fischer – ma i risultati sono forti e chiari e innegabilmente frutto dell’infezione”.

I dati sono in linea anche con gli studi autoptici condotti su pazienti deceduti per Covid, un fatto che indica come i primati non umani possano essere un modello appropriato per studiare la malattia.

LO STUDIO COVID NEXT SU CORONAVIRUS E CERVELLO

La conferma come il cervello sia tra i bersagli principali del virus SarsCov2 era arrivato anche da uno studio tutto italiano.

Se nella prima fase della malattia e durante un eventuale ricovero i sintomi da Covid sono infatti soprattutto respiratori e metabolici, una volta risolta la fase acuta gli strascichi sono invece principalmente neurologici, come dimostrano i dati dello studio Covid Next dell’Università di Brescia e dell’Istituto Neurologico Besta di Milano, pubblicati sulla rivista Neurological Sciences.

Questi dati si aggiungono alle numerose ricerche che hanno osservato come la sindrome neurologica post-Covid possa riguardare fino al 70% dei pazienti che hanno avuto sintomi medio-gravi, lasciando disturbi di memoria, concentrazione, del sonno e dell’umore.

Le difficoltà potrebbero dipendere in parte anche da alterazioni della morfologia cerebrale, come effetto diretto del virus sui pazienti contagiati che, spesso, sono andati incontro a una riduzione volumetrica in aree chiave del cervello.

Tuttavia anche la mancanza di interazioni sociali ha comportato una riduzione della materia grigia in particolare su giovani e anziani, con un aumento per gli uni della possibilità di sviluppare dipendenze e per gli altri di accelerare il deterioramento cognitivo.

“I dati dello studio Covid Next, ottenuti su 165 pazienti ricoverati con gravità medio-alta – spiega Alessandro Padovani, presidente eletto della Società italiana di Neurologia e responsabile dello studio – mostrano che mentre i sintomi respiratori e metabolici hanno un picco durante la degenza e tendono a ridursi fino a stabilizzarsi una volta usciti dall’ospedale, i disturbi neurologici e psichiatrici hanno un andamento opposto e iniziano ad aumentare una volta risolta la fase acuta dell’infezione. Esiste una correlazione almeno parziale con la gravità del Covid: fino al 70% dei pazienti con malattia di livello medio grave riferisce sintomi neurologici a 6 mesi di distanza, fra cui stanchezza cronica (34%), disturbi di memoria/concentrazione (32%), del sonno (31%), dolori muscolari (30%) e depressione e ansia (27%). Tuttavia questi problemi si stanno manifestando spesso anche in chi ha avuto una malattia di grado lieve”.

