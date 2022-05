La plastica pescata non dovrà più essere ributtata in acqua: approvata la legge Salvamare

In pochi lo sanno, ma fino a pochi giorni fa in Italia era in vigore una legge paradossale, al limite dell’assurdo, oltre che potenzialmente molto dannosa: chi recuperava rifiuti di plastica in mare o in acque dolci era costretto a ributtarli in acqua, per non essere denunciato addirittura per traffico illecito di rifiuti.

Da qualche giorno, si potrà fare la cosa più logica e civile, cioè portare i rifiuti in porto, per farli smaltire e riciclare.

Il Senato ha approvato in via definitiva la cosiddetta legge “Salvamare”, presentata in parlamento nel 2018 dall’allora ministro dell’Ambiente, Sergio Costa.

Il disegno di legge voleva porre rimedio a una assurdità degna del peggior groviglio legislativo italiano. I pescatori che recuperavano grandi quantità di rifiuti di plastica con le reti, il cosiddetto “marine litter”, non potevano poi portarli in porto per buttarli nei cassonetti. Il semplice trasporto di questa spazzatura era considerato niente di meno che un reato penale, traffico illecito di rifiuti. I pescatori quindi, per evitare una denuncia, finivano per ributtare in acqua la plastica, con buona pace dell’ambiente.

La legge Salvamare sana finalmente questa situazione assurda.

Chi recupera plastica in mare (ma anche nei laghi e nei fiumi), può portarla in porto, dove le autorità sono tenute a predisporre isole ecologiche per ricevere i rifiuti e avviarli al riciclo.

“Sono felicissimo, emozionato e commosso – ha commentato l’ex ministro Costa su Facebook – la perseveranza, la testardaggine, la voglia, la passione, con un pizzico di pazzia parlamentare, hanno trasformato un’idea in una legge che fa bene al mare e all’Italia”.

Esultano le associazioni ambientaliste come Legambiente e Wwf, per le quali la nuova norma è un passo avanti importante nella tutela dei mari, ma anche Federparchi, che raccoglie pure le riserve marine.

Per Fedagripesca, se la flotta da pesca italiana ad ogni uscita potesse portare a terra tutto quello che rimane impigliato nelle reti oltre al pesce, potrebbe liberare in dieci anni il mare da 30mila tonnellate di rifiuti.

L’ex ministro Costa ha anche spiegato le altre innovazioni della legge: “Da oggi saranno possibili campagne di sensibilizzazione, di informazione, di partecipazione organizzate da cittadini volenterosi con l’aiuto dello Stato. Da oggi l’Educazione ambientale entra prepotentemente in tutte le scuole italiane. Prima era possibile, ma non obbligatorio. Da adesso sì. Inoltre, tutte le scuole dovranno fare raccolta differenziata, con l’aiuto degli studenti”.

