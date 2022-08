Pannelli sui tetti di edifici agricoli e stalle, ecco il bando da 1,5 miliardi di euro

Il ministero delle Politiche agricole ha pubblicato sul proprio sito web l’Avviso con le modalità di presentazione delle domande di accesso alla misura del Pnrr “Parco Agrisolare” relativa alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.

Il provvedimento è finalizzato a sostenere gli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale al fine di rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori.

Le domande di accesso agli incentivi dovranno essere presentate attraverso il portale messo a disposizione dal Gse accessibile dall’Area clienti attraverso le credenziali Spid. Il caricamento delle proposte sarà possibile dalle 12.00 del 27 settembre fino alle 12.00 del 27 ottobre 2022.

Le agevolazioni verranno concesse mediante una procedura a sportello sino ad esaurimento delle risorse disponibili, che ammontano a 1,5 miliardi.

I fondi sono destinati alla realizzazione di interventi per la produzione agricola primaria (per una quota pari a 1,2 miliardi di euro); trasformazione di prodotti agricoli in agricoli (per una quota pari a 150 milioni di euro); trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli (per una quota pari a 150 milioni di euro).

Un importo pari almeno al 40% delle risorse complessive è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

LE ASSOCIAZIONI AGRICOLE

“Anche se l’iter è seguito con attenzione e puntualità dato l’interesse che il settore ha per la misura, non è previsto un coinvolgimento diretto dell’associazione – fanno sapere da Confagricoltura Piacenza – pertanto si invitano i soci interessati a prendere tempestivamente contatti con i professionisti di riferimento al fine di produrre gli elaborati e presentare l’istanza sul portale dedicato”.

“Con il nuovo record del prezzo del gas, l’arrivo dei bandi per l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti di circa 20mila stalle e cascine è importante per contribuire alla sovranità energetica del Paese, con cittadini e imprese in difficoltà per i rincari scatenati dalla guerra in Ucraina”. È quanto afferma Coldiretti.

“L’esplosione del costo del gas – sottolinea ancora l’associazione – ha un impatto devastante sulle tasche dei cittadini, ma anche sulla filiera agroalimentare, dal campo alla tavola, rendendo necessario sviluppare forme alternative di produzione dell’energia. In tale ottica, il bando sull’agrisolare, fortemente sostenuto dalla Coldiretti, consente l’installazione di pannelli fotovoltaici su una superficie complessiva pari a 4,3 milioni di metri quadri per 0,43 GigaWatt sulle coperture degli edifici agricoli e zootecnici, ma senza consumare terreno fertile. Un sostegno per le imprese agricole e zootecniche che possono avvantaggiarsi del contenimento dei costi energetici ma anche – conclude Coldiretti – per il Paese che può beneficiare di una fonte energetica rinnovabile in una situazione di forti tensioni internazionali che mettono a rischio gli approvvigionamenti, proprio mentre si discute sul tetto al prezzo delle gas proveniente dalla Russia”.

