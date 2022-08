Sviluppo digitale delle pubbliche amministrazioni, può partire il “Cloud di Stato”

Cloud di Stato, i lavori possono iniziare: il contratto con Tim, Leonardo, Cdp Equity e Sogei è stato firmato rispettando la tempistica del Pnrr. E con la sicurezza e la sovranità dei dati come punto qualificante.

La battaglia legale con Fastweb e Aruba, quindi, può attendere, l’interesse a fare presto del Governo prevale.

È questa la motivazione con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso per la mancata aggiudicazione del contratto che in prima battuta era stato assegnato al consorzio guidato Fastweb. A luglio Tim e i suoi partner avevano poi esercitato il diritto di prelazione e pareggiato l’offerta, vincendo in via definitiva la gara, che aveva una base d’asta di 4,4 miliardi, facendo risparmiare alle casse dello Stato di 1,7 miliardi.

Un’udienza di merito è fissata dal Tar per il 5 ottobre.

A guidare la newco che realizzerà il progetto del Polo strategico nazionale è stato chiamato Emanuele Iannetti, 55 anni, proviene da Ericsson Telecomunicazioni, dove da maggio 2019 ha ricoperto l’incarico di Responsabile area Sud-est Mediterraneo.

Il manager ha iniziato la carriera nel 1989 in Telecom Italia e ha avuto successivamente ruoli di crescente responsabilità in H3G, Nokia Siemens Networks, Siemens e Atos prima di approdare in Ericsson nel 2013.

“Il Polo – ricorda il Ministro dell’innovazione tecnologica e transizione digitale – ospiterà i dati ed i servizi critici e strategici delle Amministrazioni centrali, delle Aziende sanitarie locali e delle principali amministrazioni locali”.

“Grazie al Pnrr oggi facciamo un passo avanti fondamentale per lo sviluppo digitale del Paese – ha commentato Paolo de Rosa, Chief technology officer del Dipartimento per la trasformazione digitale – dando alle amministrazioni la possibilità di utilizzare le migliori tecnologie di private e public cloud oggi disponibili e assicurare al contempo alti livelli di cybersecurity e tutela della privacy”.

[email protected]