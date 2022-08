L’ultima meraviglia di Dubai: grattacielo circolare sospeso a 550 metri di altezza

L’ultima meraviglia architettonica che potrebbe sorgere a Dubai è stata presentata dallo studio Znera Space, che ha pensato un grattacielo circolare che abbracci idealmente il Burj Kalifa, il più alto e conosciuto edificio al mondo.

Il progetto si chiama Downtown Circle: un anello abitato lungo più di tre chilometri, sospeso a 550 metri di altezza, realizzato con criteri di efficienza energetica e sostenibilità ambientale, completamente autosufficiente.

Il nuovo quartiere-volante ospiterebbe residenze di tutti i tipi, uffici, negozi, musei e spazi pubblici, diventando di fatto la prima città sospesa del mondo. A sorreggerla cinque pilastri, che sosterranno due anelli principali di cinque piani ciascuno, collegati fra loro da una cintura verde, chiamata Skypark, che collegherebbe verticalmente tra di loro i vari piani, creando un ecosistema ecologico urbano tridimensionale e interconnesso, fornendo aria fresca e pulita, nonché diversi microclimi e scenari naturali, tra cui canyon, dune sabbiose, paludi, cascate, vegetazione tropicale e piante appartenenti a tipi diversi di flora.

L’ambizioso progetto è stato elaborato da Najmus Chowdhry e Nils Remess, co-fondatori di Znera Space, due specialisti della progettazione edilizia e nell’architettura sperimentale.

Downtown Circle è stato immaginato dai due architetti durante la pandemia, che ha fatto nascere in loro l’intuizione di ripensare il modo in cui viviamo nelle città, in particolare nei grattacieli.

