Non più il costoso, poco sostenibile e sempre più raro litio.

Sono state messe a punto le batterie low-cost per auto a base di sostanze molto comuni, come zolfo e alluminio.

Pensate per essere economiche e sicure, a prova di incendio, le nuove batterie saranno presto sottoposte a test su larga scala.

Sono state realizzate dal gruppo di ricerca guidato da Donald Sadoway, del Massachusetts Institute of Technology (Mit) e descritte sulla rivista Nature.

“Volevamo inventare qualcosa che fosse migliore, molto migliore, delle attuali batterie a ioni di litio usate per il settore automobilistico”, ha commentato Sadoway, uno dei massimi esperti al mondo nel settore delle batterie nonché vincitore nel 2022 del Premio europeo degli inventori (Epo) per l’ideazione di batterie a metallo liquido.

Nonostante la loro grande diffusione, dagli smartphone alle auto, le batterie al litio presentano importanti inconvenienti, primi tra tutti l’impatto e i costi dell’estrazione del litio stesso, e non ultimi i pericoli di incendio dovuti agli elettroliti.

Proprio partendo da queste considerazioni, i ricercatori americani sono andati in cerca di nuove tipologie di batterie più economiche e sicure.

Hanno pensato così di sfruttare come elettrodi alluminio e zolfo, due degli elementi più abbondanti e facili da ottenere, e usare come elettrolita, ossia il liquido attraverso cui scorrono le cariche elettriche, dei sali non infiammabili.

Sono nate così nuove di batterie potenzialmente rivoluzionarie, grazie alla neonata start-up, chiamata Avanti, il cui prossimo obiettivo sarà sperimentare la reale funzionalità delle nuove batterie su ampia scala.

