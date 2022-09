La California bandisce le auto a benzina, ma proibisce di caricare quelle elettriche

La California, lo Stato americano storicamente molto attento alle questioni ambientali, sta vivendo un paradosso che al centro le automobili.

Tutte le nuove auto vendute dovranno essere a emissioni zero entro il 2035. Veicoli a benzina e diesel saranno quindi gradualmente banditi: entro il 2026, un terzo delle vendite di auto dovrà essere costituito da veicoli a “zero emissioni” (dunque alimentati a elettricità, idrogeno e alcuni ibridi), percentuale che salirà poi a due terzi delle vendite entro il 2030 e al 100% nei cinque anni successivi.

Ma la California è anche alle prese con seri problemi strutturali legati alla distribuzione di energia. “Non caricare le auto elettriche per non appesantire ulteriormente una rete che sta invecchiando e che è stata messa a dura prova da una temuta ondata di caldo”: questa l’indicazione che è stata fornita ai californiani negli ultimi giorni.

Il clima torrido sta, infatti, mettendo sotto pressione la rete elettrica, già sottoposta a forti tensioni, soprattutto nelle ore più calde, quando i sistemi di condizionamento dell’aria – un must negli Stati Uniti – funzionano a pieno regime. Nei sobborghi di Los Angeles sono previste temperature fino a 44 gradi, mentre una cupola di calore si estende sull’ovest americano.

“I consumatori sono invitati a ridurre l’uso di energia tra le 16.00 e le 21.00, quando il sistema è più energivoro, perché la domanda rimane alta e l’energia solare disponibile è minore”, ha dichiarato l’American Public Power Association, un’organizzazione che rappresenta i servizi di pubblica utilità.

Le tre principali azioni consigliate sono: impostare il termostato a 25°C o più, evitare l’uso di grandi elettrodomestici e la ricarica di veicoli elettrici e spegnere le luci non necessarie. L’elettricità è una questione delicata per lo Stato, le cui infrastrutture sono obsolete. Le aziende elettriche chiedono regolarmente alle famiglie di limitare i consumi in determinate ore, quando i pannelli solari smettono di produrre elettricità mentre la domanda rimane alta a causa del caldo.

Ma l’invito a non caricare l’auto elettrica è stato ampiamente deriso sui social media, in un momento in cui lo Stato sta promuovendo questi veicoli. “La California ha appena reso obbligatori i veicoli elettrici e chiede ai residenti di non caricarli tra le 16.00 e le 21.00”, ha commentato su Twitter il senatore repubblicano Tom Cotton.

[email protected]