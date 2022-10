Dopo la California, anche New York mette al bando le auto a diesel e benzina

Lo Stato di New York ha presentato un piano per bandire dal 2035 tutte le auto nuove che non siano ad emissioni zero. Lo ha annunciato la governatrice Kathy Hochul dopo che lo scorso agosto la California aveva approvato il divieto totale dei veicoli a benzina a partire dallo stesso anno.

La direttiva presentata a New York fissa obiettivi intermedi del 35% delle vendite entro il 2026 e del 68% entro il 2030. “In realtà abbiamo parametri di riferimento da raggiungere per dimostrare che siamo sulla strada per arrivarci”, ha detto Hochul in un discorso nella città di White Plains.

La governatrice ha annunciato nuovi finanziamenti per facilitare gli acquisti di veicoli elettrici, lo stato riceverà anche 175 milioni di dollari dal governo federale per aumentare le stazioni per ricaricare le auto.

[email protected]