Gli aerei elettrici sono realtà, ma per salirci occorre attendere almeno il 2027

L’era dell’aereo elettrico si sta avvicinando.

Alla fine di settembre, la startup Eviation Aircraft ha fatto volare per la prima volta il suo prototipo, chiamato Alice, negli Stati Uniti occidentali: i primi esemplari dovrebbero essere consegnati alle aziende nel 2027.

In agosto, un aereo Icelandair, elettrificato dalla società Rafmagnsflug ehf, ha trasportato per la prima volta dei passeggeri, tra cui il presidente e il primo ministro islandesi.

Oltre al vantaggio di eliminare le emissioni di Co2, il trasporto su questo tipo di aereo genera meno rumore rispetto a uno tradizionale ed elimina la necessità di paraffina, una spesa importante per le compagnie aeree.

Si tratta di “una nuova era nell’aviazione”, ha dichiarato entusiasta il capo di Eviation Gregory Davis dopo il volo di prova.

Tuttavia, secondo diversi analisti, ci vorranno ancora diversi anni prima che diventi realtà. L’agenzia statunitense per l’aviazione, la Faa, dovrebbe esaminare il velivolo di Eviation, una società senza esperienza di volo. Con il suo velivolo elettrico, la start-up sta anche entrando in “un campo completamente sconosciuto” in termini di

certificazione e manutenzione, osserva Glenn McDonald di AeroDynamic Advisory. Fissare il 2027 come obiettivo è “realistico”, afferma.

Ma la Faa è diventata molto più scrupolosa da quando è stata coinvolta negli incidenti mortali di due Boeing 737 MAX nel 2018 e nel 2019.

L’aereo elettrico biposto di Velis Electro rimane l’unico ad aver ricevuto finora l’approvazione dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea.

Negli Stati Uniti, la fine del decennio è più probabile del 2027, afferma Michel Merluzeau dell’Air: “Siamo ancora all’inizio”.

Il volo di prova effettuato da Eviation il 27 settembre è durato otto minuti ed è salito a oltre 1.000 metri. L’aereo era un “prototipo costruito a mano”, dice Gregory Davis. L’azienda prevede di produrre una versione cargo, una versione con sei posti e una versione che può trasportare fino a nove passeggeri per poco più di 460

chilometri. Avranno le stesse dimensioni del prototipo, ma con batterie più avanzate.

Global Crossing Airlines Group, una compagnia aerea con sede a Miami, si è impegnata ad acquistarne 50, che intende far volare tra la Florida, le Bahamas e i Caraibi. Per il suo direttore finanziario, Ryan Goepel, l’interesse risiede principalmente nel risparmio di carburante: “Vediamo l’aereo come un prodotto ad alta domanda con costi operativi

molto bassi”.

Eviation analizzerà ora i dati di volo prima di iniziare i test richiesti dalla Faa e la produzione commerciale nel 2025. L’agenzia ha rifiutato di commentare il caso specifico, ma ha sottolineato che “può certificare questi nuovi aeromobili utilizzando il suo attuale quadro normativo”.

È probabile che la Faa voglia effettuare molti test prima di permettere ai passeggeri di salire a bordo: “L’obiettivo è trovare l’incidente, la parte negativa, che farà precipitare l’aereo”, spiega. Il fatto che Alice sia un velivolo completamente nuovo, piuttosto

che un velivolo esistente dotato di batterie elettriche, come nel caso dell’aereo Icelandair, rappresenta un compito “incredibilmente complesso” e renderà la certificazione costosa.

