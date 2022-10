Un tempo una delle qualità dei bravi ragazzi era fare attraversare la strada alle vecchiette.

Oggi la tecnologia ha cambiato anche questa tradizione. Perché a rendere gli attraversamenti ci pensano i robot. E lo fanno a pochi chilometri da Piacenza, a Modena, dove Ipa2X ha affiancato i ragazzi di due classi della scuola Marconi.

Un il robot intelligente che, inviando messaggi alle automobili e comunicando con i pedoni, aiuta i cittadini nell’attraversamento delle strisce pedonali.

Alcuni docenti e circa 50 alunni di due classi terze della scuola media hanno aderito all’iniziativa promossa dal Comune (settore Smart City, Ufficio Europa e Polizia locale) e, nei mesi scorsi, hanno partecipato a un percorso di educazione stradale volto a identificare le aree di maggior rischio percepito dai ragazzi nell’attraversamento delle strisce pedonali e a co-progettare e immaginare le funzionalità di questo robot amico dei pedoni.

Il robot rileva la presenza delle auto e segnala ai pedoni quando è possibile o meno attraversare la strada, accompagnando ragazzi e anziani nell’attraversamento sulle strisce. Allo stesso tempo comunica con le auto a guida autonoma e può farle rallentare quando le persone attraversano la strada.

Agli studenti coinvolti è stato chiesto di valutare non soltanto la percezione di sicurezza durante l’attraversamento, ma anche l’interfaccia uomo macchina, per valutare la facilità di interazione e la comprensione dei messaggi inviati dal robot.

I docenti sono, invece, saliti a bordo della vettura a guida autonoma fornita da Skoda, che è dotata di connettività e interfaccia in grado di comunicare con il rover Ipa2X.

[email protected]