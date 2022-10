La rivoluzione green renderà ancora più rare le materie prime critiche

La realizzazione di una vettura elettrica utilizza un quantitativo di materie prime di circa sei volte maggiore rispetto a quello per un’auto alimentata a combustibili fossili.

Nel caso di un impianto eolico on-shore il quantitativo è circa nove volte quello che si sarebbe utilizzato per la costruzione di un equivalente impianto alimentato a gas.

Bastano questi due esempi per capire come la rivoluzione green che sta orientando le scelte pubbliche e private di tutto il mondo sia accompagnata anche da conseguenze che possono apparire contraddittorie.



Lo rileva chiaramente anche il ministero per lo Sviluppo economico nella relazione annuale sulla situazione energetica nazionale: “L’accelerazione del processo di transizione energetica in atto a livello globale comporta un incremento notevole della domanda di alcune materie prime e delle cosiddette terre rare. Prima del 2010 il settore energetico rappresentava una quota marginale della domanda della maggior parte dei minerali e metalli presenti in natura. Tuttavia, nei prossimi due decenni, se gli obiettivi degli Accordi di Parigi sul clima venissero raggiunti, il settore energetico rappresenterà la principale voce di consumo per molte materie prime”.

Le stime indicano, entro il 2040, un incremento della domanda di minerali e materie prime di almeno quattro volte il consumo registrato nel 2020.

Il comparto dei veicoli elettrici e dei sistemi di accumulo sarebbe quello con la maggior crescita, circa trenta volte in più.

Ad esempio, il litio, componente fondamentale per i sistemi di accumulo e i veicoli a trazione elettrica, dovrebbe avere la crescita della domanda più sostenuta rispetto alle altre materie prime, pari a 13 volte quella del 2020.

Le materie prime critiche

A livello europeo ogni tre anni viene aggiornata la lista delle “materie prime critiche”, ovvero delle materie prime più importanti dal punto di vista economico e che presentano un elevato rischio di approvvigionamento. Tali materie prime sono essenziali per il funzionamento del sistema produttivo e sono anche impiegate nei settori e nelle tecnologie necessarie per favorire la transizione energetica.

L’ultimo aggiornamento del 2020 ha classificato come “critiche” 30 materie prime, rispetto alle 14 del 2011, alle 20 del 2014 e alle 27 del 2017. Nella maggior parte dei casi esse sono concentrate in pochi Paesi e ciò potrebbe creare rischi di approvvigionamento nei prossimi anni.



Ad esempio, la Cina da sola soddisfa il 98% del fabbisogno delle terre rare necessarie all’Unione europea, la Turchia il 98% del borato e il 62% dell’antimonio, mentre il Sud Africa fornisce oltre il 90% dell’iridio e del rutenio.

Nel 2020 sono state prodotte 240.000 tonnellate di terre rare, quasi il 60% della produzione ha avuto luogo in Cina, seguita da Stati Uniti, Birmania e Australia. Questi quattro Paesi hanno rappresentato oltre il 90% della produzione mondiale nel 2020.

La loro importanza?

Litio, nichel, cobalto, manganese e grafite sono fondamentali per le prestazioni, la longevità e il contenuto energetico delle batterie. Gli elementi delle terre rare sono essenziali per i magneti permanenti utilizzati nelle turbine eoliche e nei motori elettrici. Le reti elettriche, alla luce anche della sempre maggiore elettrificazione dei consumi, necessitano di un’enorme quantità di rame e alluminio.

