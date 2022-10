Sembra uno struzzo, ma corre 100 metri in 24 secondi: record per i robot bipedi

A guardarlo sembra uno struzzo. In realtà rappresenta un passo avanti, anzi uno scatto bruciante, verso il futuro dei robot “bipedi”.

Si chiama Cassie ed è stato creato dall’azienda Agility Robotics della Oregon State University. E proprio sulla pista di atletica di casa, ha stabilito il nuovo record del mondo sui cento metri per la sua categoria: 24 secondi e 73 centesimi.

Per il momento gli uomini sono distanti (il primato di Usain Bolt è di 9″58), ma siamo comunque di fronte a una grande prestazione, perché far correre i robot su due gambe e in posizione eretta è molto complesso.

Non a caso Cassie, che per poter restare in piedi e sviluppare il movimento della corsa ha le ginocchia girate al contrario rispetto a un essere umano, per poter completare i cento metri senza cadere si è allenato per una settimana, anche se grazie all’apprendimento automatico (machine learning) è come se avesse fatto un anno di lavoro. Cassie ha elaborato diversi calcoli e processi, apprendendo da diverse fonti contemporaneamente, riuscendo a migliorare di passo in passo.

