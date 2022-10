Soprannominato “il petrolio del XXI secolo”, il litio è un elemento chiave nella produzione di batterie per le auto elettriche che dovrebbero salvare il pianeta dal cambiamento climatico.

Tuttavia, la sua estrazione è ad alta intensità energetica e consuma grandi quantità di acqua. Infiammabile e persino esplosivo se esposto all’aria e all’acqua, il litio non esiste allo stato libero: è disperso in rocce, argilla e salamoia, una miscela di acqua e sali.

La sua estrazione è lenta, ad alta intensità energetica e richiede grandi quantità di acqua, una risorsa sempre più scarsa. Sebbene stiano emergendo delle alternative, il litio è attualmente ottenuto solo da miniere di roccia o dall’evaporazione di salamoia.

L’estrazione

Per estrarre il litio dalle rocce, come avviene in Australia, il maggior produttore mondiale, e in Cina, è necessario prima frantumarle. L’acqua viene quindi aggiunta per formare una pasta che viene posta in una vasca dove viene insufflata aria per separare il litio dalla roccia. Dopo la filtrazione, la polvere di litio ottenuta viene ulteriormente raffinata. A tal fine, viene riscaldato fino a una temperatura di mille gradi.

Prima del filtraggio vengono aggiunti prodotti chimici e acqua.

Il processo, che richiede da uno a due mesi, è costoso a causa dell’elevato consumo di energia. Inoltre, l’uso di acqua e di sostanze chimiche la rende poco rispettosa dell’ambiente.

I depositi

Nei deserti salini di Argentina, Bolivia e Cile, dove si trovano i più grandi depositi di litio identificati al mondo, il metallo si trova nella salamoia, una miscela di acqua e sali.

Per estrarla, la salamoia deve essere pompata dalle profondità e poi messa in bacini giganti per far evaporare l’acqua. Una volta solidificati, i sali cadranno sul fondo delle piscine dopo “12, 14 o 16 mesi”, a seconda delle condizioni meteorologiche.

La soluzione acquosa ottenuta viene poi trasferita in un altro impianto, dal quale, dopo la filtrazione e l’aggiunta di sostanze chimiche, si produce carbonato di litio e, in alcuni casi, idrossido. Sebbene sia meno costoso, questo metodo di estrazione è anche lento e soprattutto consuma grandi quantità di acqua.

L’estrazione diretta

Si stanno sviluppando diverse tecniche che potrebbero accelerare la produzione di litio e ridurne l’impatto ambientale, conosciute come tecniche di estrazione diretta.

Una di queste prevede l’utilizzo di processi che estraggono il metallo dalla salamoia come farebbe un magnete, evitando possibili contaminazioni e un elevato consumo di acqua.

