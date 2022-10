Oro, argento e metalli rari: rifiuti elettronici miniera da 15 miliardi di euro all’anno

In un recente rapporto dedicato alle materie prime, l’Onu ha rivelato che ogni anno nel mondo si producono dai 20 ai 50 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici, che contengono 320 tonnellate di oro e 7.200 d’argento per un valore di oltre 15 miliardi di euro. Di questo vero “tesoro” viene recuperato solo il 15%.

Solo in Europa vengono prodotti annualmente 10 milioni di tonnellate di Raee, con una percentuale di riciclo del 33%.

Se questa quota fosse portata fino all’80%, ci sarebbero potenzialità economiche per almeno 1 miliardo di euro dal recupero dei materiali preziosi.

Inoltre, tra i metalli recuperabili dai rifiuti elettronici ci sono molte delle terre rare importate dalla Ue, il cui fabbisogno si aggira intorno alle 12-20mila tonnellate l’anno, con prezzi oscillanti tra i 5-10 mila euro per tonnellata. Senza contare tutti gli impatti ambientali per la loro estrazione.

Un tesoro nei cellulari

Una tonnellata di schede elettroniche da telefoni a fine vita contiene in media 276 grammi di oro, 345 grammi di argento, 132 chili di rame. Se si considerano, poi, altri componenti, come magneti e antenne integrate, l’elenco si allunga con le terre rare (quali ad esempio neodimio, praseodimio e disprosio), che possono raggiungere 2,7 chili per tonnellata di smartphone.

Ma perché parlare dei cellulari è così importante? Perché si stima che 5,3 miliardi di telefonini cadranno in disuso nel solo 2022, un numero così elevato che se venissero impilati uno sopra l’altro raggiungerebbero i 50.000 chilometri di altezza, pari a 120 volte l’altezza della Stazione spaziale internazionale, quasi un ottavo della distanza che separa la Terra dalla Luna.

Nonostante il loro prezioso contenuto (compresi palladio e altri componenti riciclabili), questi dispositivi saranno in gran parte dimenticati nei cassetti o gettati in discarica, mentre solo una piccola frazione verrà smaltita.

Lo rivela un’indagine dell’associazione no profit Weee Forum.

