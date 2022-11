Account bloccati e perdita di follower: il misterioso Halloween nero di Instagram

Account sospesi e follower persi. Tra le vittime anche il giocatore Cristiano Ronaldo, uno dei personaggi famosi più seguiti sui social che ha perso 3 milioni di seguaci dei 493 milioni che aveva rispetto a 24 ore prima.

Non è stato uno scherzo di Halloween, ma un problema ad Instagram che ieri ha fatto impennare le segnalazioni degli utenti che si sono riversati su Twitter per segnalare i problemi, tanto che è subito balzato tra i trend l’hashtag #Instagramdown.

Sul sito downdetector.com che tiene traccia dei disservizi online, dopo poche ore hanno iniziato a diminuire le segnalazioni, segno che i problemi stavano rientrando. “Sappiamo che alcuni di voi stanno riscontrando problemi nell’accesso al proprio account Instagram. Stiamo lavorando al problema, ci scusiamo per l’inconveniente”, è la posizione ufficiale della società.

Pochi giorni fa è andata in tilt un’altra piattaforma del gruppo Meta, WhatsApp, che è rimasta al buio per oltre due ore.

I problemi ad Instagram, secondo downdetector.com, sono iniziati intorno alle 14.00 ora italiana e si sono registrati in tutto il mondo.

Ad alcuni utenti che hanno tentato di accedere al social network è comparsa una schermata che li avvisava che il loro account era stato stato sospeso, senza che venissero date motivazioni, il messaggio informa che hanno “30 giorni per non essere d’accordo con la decisione”.

Altri utenti, invece, hanno segnalato la perdita di follower; altri ancora hanno registrato problemi nel caricare contenuti e nello scorrere foto e video delle persone seguite. Secondo il sito specializzato The Verge, le segnalazioni del problema sembrano concentrate tra gli utenti di iPhone. Lo stesso sito ha constatato sul proprio profilo Instagram un calo di follower, così come la perdita di seguaci avvenuta sull’account del seguitissimo Cristiano Ronaldo.

Tra le varie segnalazioni, ci sono anche consigli degli utenti per ripristinare i profili: alcuni utenti riferiscono di essere stati in grado di far funzionare nuovamente il proprio account dopo aver verificato l’e-mail e il numero di telefono, mentre per altri ha funzionato cancellare e reinstallare l’app di Instagram.

Ad agosto scorso un errore nell’algoritmo di Facebook aveva fatto in modo che le bacheche degli utenti fossero invase di post di vip e celebrità non seguiti. Nessun attacco hacker, come paventava qualcuno, ma una criticità globale risolta in un paio di ore.

