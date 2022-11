Le magie del riciclo: da 800 lattine nasce una nuova bici, da 12 bottiglie una maglia

La maggior parte dei rifiuti che ogni giorno produciamo può essere riutilizzata o riciclata.

Si tratta di due forme di risparmio ambientale ed economico: con la prima evitiamo di comperare prodotti nuovi in luogo di quelli ancora utilizzabili, con la seconda evitiamo l’uso di nuove materie prime.

È davvero molto lungo e curioso l’elenco di quello che si può realizzare dando nuova vita a quei materiali che possono essere riciclati.

L’energia risparmiata grazie al riciclaggio di una bottiglia di vetro è in grado di far accendere una lampadina da 100 watt per 5 ore, oppure per alimentare un personal computer per 25 minuti o stare davanti alla tv accesa per tre ore.

Con 800 lattine si ha, invece, materiale sufficiente per costruire una nuova bicicletta, con 640 si può ottenere un cerchione per auto, con 130 un monopattino, con 37 una caffettiera e con tre un paio di occhiali.

In pochi sanno che a New York ogni bevanda ha un sovrapprezzo di 5 centesimi come “commissione” sulla lattina in cui è contenuta. Ma se questa viene restituita, si hanno indietro i 5 centesimi. Stesso “rimborso” per le lattine raccolte dalla strada o dai bidoni e consegnate alle società di smaltimento.

Con 12 bottiglie di plastica si produce una maglia, riciclandone 20 si confeziona un pile, mentre con una sola si risparmia l’energia sufficiente ad accendere una lampada da 60 watt per un’ora.

Appartiene a questa categoria uno dei peggiori “nemici invisibili” dell’ambiente: i glitter. Spesso sono lavati via da faccia e corpo e finiscono in fiumi e mari, dove le microplastiche di cui sono comporti fanno danni enormi.

A proposito di plastica e acqua, è ormai noto un paradosso: ci vuole più acqua per produrre una bottiglia rispetto alla quantità di liquido che la stessa bottiglia è in grado di contenere.

Ma la plastica ha il pregio di essere altamente riciclabile, purché smaltita correttamente.

A Zwolle, in Olanda, è stata costruita una pista ciclabile utilizzando solo ed esclusivamente plastica riciclata.

Un esempio semplice, ma di massima sostenibilità: materiale riciclato per realizzare una infrastruttura per mobilità green.

