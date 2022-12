La polizia di San Francisco vuole dare ai robot la licenza di uccidere. Secondo la proposta, che verrà esaminata dal consiglio di amministrazione della città, i dispositivi telecomandati dovrebbero essere “usati come un’opzione di forza letale quando ci sia un serio rischio di morte per membri del pubblico o gli agenti”.

I robot generalmente sono utilizzati per ispezioni e smaltimento delle bombe, come ha spiegato un portavoce della polizia ai media locali, e ora il dipartimento punta a usarli per “addestramenti e simulazioni, arresti criminali, incidenti critici, circostanze urgenti o valutazioni di dispositivi sospetti”.

I nuovi dispositivi modello Remotec della polizia di San Francisco – secondo il sito Verge – hanno un sistema di armi opzionale, e quelli F5A possono caricare proiettili di fucile spesso usati nella detonazione delle bombe. Un modello in uso dall’esercito americano, invece, può essere modificato per aggiungere mitragliatrici e lanciagranate.

