L’intelligenza artificiale diagnostica la polmonite sentendo un colpo di tosse

Grazie all’intelligenza artificiale potrà essere diagnosticata la polmonite da un solo colpo di tosse.

È il risultato messo a punto da un team di ricercatori diretto da Jin Yong Jeon della Hanyang University, presentato al meeting della Acoustical Society of America.

La polmonite è una delle principali cause di morte al mondo. La malattia colpisce soprattutto i bambini, gli anziani e i pazienti ospedalizzati.

È fondamentale, quindi, che la malattia venga diagnosticata e trattata precocemente.

I metodi di diagnosi esistenti consistono in una serie di esami del sangue e nella lastra del torace, ma il medico deve sospettare la polmonite per prescriverli.

Jeon e i suoi colleghi hanno sviluppato un algoritmo basato sull’intelligenza artificiale, in grado di funzionare in qualsiasi ambiente, per identificare i suoni della tosse e determinare se il paziente ha la polmonite.

“Diagnosticare automaticamente una condizione di salute attraverso le informazioni sui suoni della tosse faciliterà il trattamento anche a distanza”, ha detto Jeon. “Sarà anche possibile ridurre i costi medici complessivi”.

Attualmente, un’azienda ha in programma di applicare questo algoritmo per il monitoraggio remoto dei pazienti. Il team sta anche cercando di implementare l’algoritmo come applicazione per l’assistenza domiciliare e intende renderlo più semplice da usare.

[email protected]