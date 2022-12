Iren Green Generation: si avanza sulle rinnovabili con i nuovi impianti fotovoltaici

L’attenzione del Gruppo Iren nei confronti della produzione delle energie rinnovabili è crescente.

La transizione ecologica, con il progressivo rafforzamento della leadership nell’economia circolare, è uno degli obiettivi che rientrano nella strategia 2030, che attraverso una road map serrata, sancisce gli investimenti e le mete da raggiungere nel campo della sostenibilità. Dalla riduzione dell’intensità carbonica a quella delle perdite di rete idrica, la multiutility punta a una progressiva crescita nella produzione di energie alternative e rinnovabili.

Se possibile, gli eventi bellici in Ucraina hanno posto ancora maggiore urgenza alla questione. Energia solare, eolica, idroelettrica, da biomassa: c’è ancora tanta ricerca da svolgere per comprendere appieno le potenzialità di questo tipo di alimentazioni, ma già si sa che le loro caratteristiche fanno bene al nostro pianeta, ed è urgente imparare ad utilizzarle al meglio.

È con questa visione che il Gruppo Iren ha costituito “Iren Green Generation”, realtà che punta ad aumentare la capacità energetica rinnovabile per rispondere alle richieste del governo italiano ed europeo di investire il più possibile sulle energie verdi.

La “green energy” è il focus dell’operazione, con il fotovoltaico come porta bandiera di un nuovo modo di produrre energia, pulita ed in armonia con la natura.

Per questo il Gruppo ha investito in un ambizioso progetto nel Sud Italia: l’acquisizione di terreni per un valore complessivo di 6,1 milioni di euro per l’installazione di ben due grandi impianti fotovoltaici, che una volta messi in funzione saranno in grado di produrre circa 50 GWh all’anno, per un margine operativo lordo di circa 2,2 milioni di euro all’anno, per una potenza complessiva pari a 29,9 MWp.

«Aumentare la produzione di energia rinnovabile grazie all’installazione di nuovi impianti è un obiettivo strategico per Iren – ha spiegato Luca Dal Fabbro, Presidente del Gruppo – ed assume un valore rilevante anche per l’intero Paese, nell’ottica di riduzione della dipendenza da fonti fossili sempre più costose e scarse e come azione concreta per ridurre le emissioni inquinanti».

È da sottolineare che questa non è la prima operazione in questo senso per Iren: all’inizio dell’anno infatti il Gruppo ha acquisito in Puglia il più grande parco fotovoltaico d’Italia per potenza installata, corrispondente a quasi 3GW.

Gianni Vittorio Armani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Iren ha sottolineato come «l’acquisizione dei due impianti fotovoltaici dimostra come gli impegni di IREN siano seri e concreti. Un ulteriore tassello che il Gruppo ha aggiunto alla propria azione e che rafforza il posizionamento della multiutility nel campo delle rinnovabili con l’obiettivo di accelerare il raggiungimento dei target previsti nel Piano industriale».

Questa operazione infatti nasce nel solco del Piano Industriale [email protected] che ha come fine ultimo il raggiungimento di una nuova capacità rinnovabile installata di 2,2 GW: un piano ambizioso, ma che viene supportato con grande convinzione dal Gruppo, impegnato sempre di più e con iniziative sempre più numerose nel campo della sostenibilità e dell’economia circolare.

La road map è ben definita, gli obiettivi sono chiari: la transizione ecologica è, sempre di più, uno dei temi “caldi” sul quale concentrarsi e investire sforzi e risorse.

