Un’auto su cinque sulle strade norvegesi è elettrica, una percentuale che è raddoppiata in meno di tre anni.

Lo ha annunciato l’Associazione norvegese dei veicoli elettrici: “Un numero sempre maggiore di buone auto elettriche viene immesso sulle strade norvegesi”, ha dichiarato il segretario generale dell’associazione Christina Bu.

“Mentre ci sono voluti quasi dieci anni perché la quota di auto elettriche nel parco norvegese passasse da zero al 10%, traguardo raggiunto nel marzo 2020, ci sono voluti meno di tre anni per raddoppiare questa percentuale”, ha osservato l’associazione. Secondo le stime, la soglia del 30% potrebbe essere raggiunta entro due anni.

La Norvegia, ironia della sorte, è il più grande produttore di idrocarburi dell’Europa occidentale, ma si è posta l’ambizione che tutte le sue nuove auto siano a emissioni zero – elettriche e a idrogeno – entro il 2025.

Le auto pulite beneficiano di una serie di vantaggi: esenzione da quasi tutte le tasse, prezzi ridotti per i pedaggi urbani e per la sosta nei parcheggi pubblici, possibilità, a determinate condizioni, di utilizzare i corridoi del trasporto pubblico.

Di conseguenza, le auto elettriche rappresentano oggi circa l’80% delle nuove immatricolazioni, soprattutto perché sempre più modelli sono disponibili sul mercato.

Di fronte alla diffusione di questi veicoli e all’enorme perdita di entrate che ne deriva per le finanze pubbliche, le autorità norvegesi hanno comunque iniziato a ridurre alcuni vantaggi. Dal 1° gennaio, l’esenzione dall’Iva (con un’aliquota del 25%) sull’acquisto di un nuovo veicolo elettrico sarà valida solo fino a un prezzo di acquisto di 500.000 corone (circa 47.000 euro), mentre gli importi superiori a questo tetto saranno soggetti a imposta. Questo meccanismo peserà quindi sul segmento relativamente alto, come le auto Tesla e alcuni modelli elettrici di produttori come Mercedes e Audi.

[email protected]