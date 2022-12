Il drone-elicottero Ingenuity della Nasa ha battuto un altro record volando nell’atmosfera estremamente rarefatta di Marte.

Durante il suo trentacinquesimo viaggio, a inizio dicembre, ha raggiunto un’altezza di 14 metri, superando il suo precedente record di 12 metri, come annuncia la Nasa su Twitter.

Ingenuity è arrivato sul Pianeta Rosso a febbraio 2021, atterrando insieme al rover Perseverance nel cratere Jezero. Il drone-elicottero ha subito dimostrato che il volo a motore è effettivamente possibile anche su Marte, dunque la Nasa lo ha presto “promosso”, spingendolo a superare i suoi limiti di volo e mandandolo ad effettuare ricognizioni per Perseverance.

Il rover è alla ricerca di antichi segni di vita marziana sul fondo del cratere, largo 45 chilometri, che miliardi di anni fa ha ospitato un lago e un delta fluviale.

Perseverance sta inoltre raccogliendo una serie di campioni, che una missione congiunta di Nasa e Agenzia Spaziale Europea (Esa) potrebbe riportare sulla Terra nel 2033.

Il volo di Ingenuity è stato solo il secondo avvenuto dopo l’installazione di un importante aggiornamento del software, che ha richiesto diverse settimane. L’aggiornamento fornisce al drone due nuove importanti funzionalità: la capacità di evitare pericoli in fase di atterraggio e la possibilità di utilizzare mappe digitali per aiutarsi durante il volo. L’ultimo volo da record di Ingenuity è durato 52 secondi, facendogli percorrere una distanza di circa 15 metri.

Il drone-elicottero ha ora viaggiato per un totale di oltre 7.400 metri, rimanendo in volo per quasi 60 minuti in totale, secondo il registro di volo della missione.

