Google al lavoro: presto basterà una foto per decifrare la calligrafia dei dottori

Sembra una notizia di un sito satirico, ma non lo è: grazie agli aggiornamenti dell’intelligenza artificiale di Google Lens, sarà possibile “decifrare” la spesso illeggibile scrittura dei medici, in prescrizioni e referti manuali, utilizzando la fotocamera dello smartphone.

La presentazione è avvenuta durante la conferenza annuale per sviluppatori in India, dove Google ha condiviso la nuova funzionalità in fase di test nel Paese.

Basterà scattare una foto del documento o caricarne una dalla libreria per rilevare ed evidenziare i medicinali menzionati.

Lens è una funzionalità già presente nei telefonini della serie Pixel e scaricabile sugli altri Android e iPhone (nell’app Google) che consente di riconoscere gli elementi inquadrati per ottenere informazioni aggiuntive e persino traduzioni in più lingue, in tempo reale.

La comprensione della calligrafia è attualmente in via di sperimentazione con la rete di farmacisti in India, non un prodotto pronto per il pubblico, anche se le premesse fanno ben sperare. “Una volta finalizzata, avremo un supporto di tecnologia assistita per la digitalizzazione di documenti medici scritti a mano. Tuttavia nessuna decisione verrà presa esclusivamente sulla base dell’output fornito dal sistema”, ha affermato la società in una nota.

Google for India è l’evento annuale dell’azienda riferito al mercato dell’Asia meridionale, dove il colosso presenta vari sviluppi nei suoi vari campi di intervento.

Tra le novità, anche un nuovo modello di comprensione del testo che dovrebbe coprire più di 100 lingue indiane, con modelli da utilizzare nelle app di traduzione del gruppo. In India, Google può contare su una base di utenti che ha superato il mezzo miliardo sebbene, nel corso del 2022, abbia dovuto affrontare diverse diatribe con le autorità di regolamentazione. L’ultima a ottobre, quando l’Antitrust ha multato Big G con 160 milioni di dollari per la sua posizione di dominio assoluto sul mercato degli smartphone del Paese.

