Pronto a scendere in strada

il robotaxy: guida da solo

e impara grazie a 30 sensori 20 minuti fa

Sembra ormai tutto pronto l’arrivo del primo robotaxi elettrico, che Hyundai sta ultimando partendo dalla Ioniq 5.



” target=”_blank” rel=”noopener”>Un video recentemente lanciato dalla casa automobilistica illustra la tecnologia di guida autonoma di livello 4 e le caratteristiche di sicurezza del Robotaxi Ioniq 5, il cui lancio è previsto per fine 2023. Il Robotaxi viene visto utilizzare tra le strade di Las Vegas, negli Stati Uniti, i suoi oltre trenta sensori avanzati, per una combinazione di telecamere, radar e lidar, oltre al sistema informatico di bordo, per guidare in modo sicuro e semplice in un ambiente popolato da veicoli di tutte le tipologie, come limousine allungate e camion con insegne pubblicitarie, ma anche da pedoni.

Nel filmato si vede anche il Robotaxi Ioniq 5 andare a prendere alcuni passeggeri nel viale d’ingresso di un hotel affollato, sempre in maniera sicura, come farebbe un autista esperto.

Dopo Las Vegas, il Robotaxi sarà lanciato anche a Los Angeles e, in seguito, in altre grandi città degli Stati Uniti e del resto del mondo.

Nell’ambito del suo programma di apprendimento permanente, il veicolo sta già imparando a padroneggiare le strade strette e tortuose di Boston, a districarsi tra la tramvia e le piste ciclabili protette di San Diego e a gestire la guida a sinistra a Singapore.

