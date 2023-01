Blackout elettrico, per due giorni alimenta casa con la batteria del proprio pick up

“This baby saved us!”. È con queste parole (“Questo bimbo ci ha salvati”) che un orgoglioso proprietario di un Ford F-150 Lightning ha annunciato sui social network come per due giorni sia riuscito ad alimentare tutta la casa con l’energia che arrivava dalla batteria del suo pick up. In Canada, dove vive, era in corso una tempesta di neve che aveva provocato un pesante e prolungato blackout, quindi l’uomo ha collegato l’auto (che ha una batteria a ricarica bidirezionale) a contatore della luce, frigorifero, televisore, elettrodomestici e altri apparecchi elettronici. “E alla fine c’era ancora il 65%”, ha concluso, sottolineando la grande capacita della batteria.

[email protected]