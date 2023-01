È arrivata una nuova “sibilla”, un programma di intelligenza artificiale per prevedere il rischio di ammalarsi di cancro ai polmoni.

Si tratta della scoperta, presentata sul Journal of Clinical Oncology, da un gruppo di scienziati del Mass General Cancer Center, in collaborazione con ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (Mit) di Boston.

La tomografia computerizzata del torace a bassa dose (Ldct) è raccomandata per lo screening di fumatori e ex fumatori di 50-80 anni.

Questo esame riduce la mortalità per tumore del polmone fino al 24%.

Tuttavia, poiché i tassi di cancro ai polmoni aumentano tra i non fumatori (segno che sono importanti anche fattori di rischio diversi dal fumo), sono necessarie nuove strategie per effettuare lo screening e prevedere con precisione il rischio di cancro ai polmoni in una popolazione più ampia.

I ricercatori hanno sviluppato e testato uno strumento di intelligenza artificiale chiamato Sybil.

Lo strumento ha previsto con precisione il rischio di cancro ai polmoni per individui fumatori e non. Gli esperti hanno sviluppato uno strumento che può utilizzare le immagini per fare previsioni sul rischio di cancro per i successivi 1-6 anni.

“Sybil richiede solo una tomografia e non dipende dai dati clinici o dalle annotazioni del radiologo”, ha dichiarato Florian Fintelmann, del Dipartimento di Radiologia, Divisione di Imaging Toracico e Interventi del Massachusetts General Hospital. “È stato progettato per funzionare in tempo reale, consentendo un supporto decisionale clinico point-of-care”.

Il team ha convalidato l’efficacia di Sybil utilizzando tre serie di dati indipendenti: una serie di scansioni di oltre 6.000 persone che Sybil non aveva visto in precedenza, 8.821 scansioni del Massachusetts General Hospital e 12.280 scansioni del Chang Gung Memorial Hospital di Taiwan.

Sybil è stato in grado di prevedere con precisione il rischio di cancro ai polmoni in tutti questi set. “Sybil è in grado di osservare un’immagine e di prevedere il rischio che un individuo sviluppi un cancro ai polmoni entro sei anni”, ha dichiarato la coautrice Jameel Clinic Regina Barzilay.

