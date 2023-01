Vorreste parlare a Joe Biden? E a Mark Zuckerberg o Elon Musk?

Da qualche tempo si può fare.

Ma occorre accontentarsi della risposta più prevedibile e scontata: quella generata dall’Intelligenza artificiale (AI)

Si chiama Character.ai la piattaforma basata sul Natural language processing (Nlp) che consente agli utenti di creare chatbot personalizzati.

Si possono così simulare interviste con personaggi famosi, anche del passato: si va da William Shakespeare a Sigmund Freud, da Socrate a Vladimir Putin, da Harry Potter a Karl Marx.

Tutto (inquietantemente) iper-realistico.

La piattaforma utilizza, infatti, il riconoscimento del linguaggio naturale e l’elaborazione del testo per analizzare le interviste degli stessi personaggi famosi, creando poi modelli di linguaggio per ciascuno di essi.

Questi modelli possono quindi essere utilizzati per generare risposte automatiche che simulano l’effettiva intervista con il personaggio in questione. Lo fanno seguendo lo stile, il linguaggio e i contenuti del “vip” in questione. E in molti casi non si noterebbe la differenza.

[email protected]