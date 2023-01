Arriva il mini-reattore che trasforma gas serra e plastica in carburante sostenibile

Convertire rifiuti di plastica oppure gas serra come la Co2 in carburanti o sostanze utili in ambiti industriali, usando un unico dispositivo e semplicemente sfruttando energia solare.

È possibile grazie ad una nuova tecnologia messa a punto da ricercatori dell’Università di Cambridge, guidati da Erwin Reisner, descritta sulla rivista Nature Synthesis.

La plastica e la Co2 sono, per ragioni differenti, due dei peggiori inquinanti prodotti dall’uomo e la cui riduzione non è affatto facile, se non ripensando completamente i processi produttivi attuali e i nostri stili di vita occidentali.

Un aiuto può, però, arrivare da una migliore gestione, inserendo questi scarti all’interno di un’economia circolare, in cui i rifiuti stessi si trasformano in materie prime che possano dar vita ad altro.

È in questo contesto che si inserisce il lavoro dei ricercatori britannici, che hanno messo a punto un dispositivo capace, in modo flessibile e altamente economico, di trasformare varie tipologie di rifiuto, in particolare plastica Pet e Co2, in nuovi prodotti come Syngas, utilizzato come combustibile nelle turbine a gas, oppure in acido glicolico, ampiamente utilizzato nell’industria cosmetica.

Si tratta di un “reattore”, alimentato da una serie di pannelli solari a base di perovskite, al cui interno possono essere facilmente modificati i catalizzatori in base alle funzioni richieste, in base ai materiali da lavorare e il prodotto finale atteso.

“La particolarità di questo sistema è la versatilità e la sintonizzabilità” ha detto Subhajit Bhattacharjee, uno dei responsabili del lavoro. “Al momento – ha aggiunto – stiamo creando molecole a base di carbonio abbastanza semplici, ma in futuro potremmo essere in grado di mettere a punto il sistema per realizzare prodotti molto più complessi, semplicemente cambiando il catalizzatore”.

