Durante il primo mese del 2023, le immatricolazioni di autovetture elettriche a batteria e ibride nell’Unione europea hanno continuato a crescere, rappresentando rispettivamente il 9,5% e il 26,0% del mercato.

Lo riporta l’Acea, l’Associazione dei costruttori europei dell’auto.

Tuttavia, la benzina è rimasta la tipologia di carburante più popolare per le auto di nuova immatricolazione nella Ue, con una quota di mercato del 37,9%.

Nel dettaglio, le immatricolazioni di gennaio di nuovi veicoli elettrici a batteria (Bev) sono aumentate del 22,9%, raggiungendo 71.984 auto immatricolate in tutta l’Unione europea e una quota di mercato del 9,5% (contro l’8,6% di gennaio 2022).

La maggior parte dei mercati della regione ha contribuito in modo significativo a questa crescita, con guadagni percentuali a doppia e tripla cifra.

Tuttavia, ci sono state alcune eccezioni: Germania (-13,2%), Svezia (-18,5%) e Italia (-8,7%).

Anche i veicoli elettrici ibridi (Hev) hanno avuto un buon inizio d’anno. I loro volumi sono cresciuti del 22,1% a 197.982 unità, sostenuti da guadagni a doppia cifra nei quattro maggiori mercati della regione: Spagna (+59,3%), Italia (+24,7%), Germania (+19,0%) e Francia (+12,5%). ). Ciò ha portato a una quota di mercato del 26,0%, in miglioramento di 2,3 punti percentuali rispetto a gennaio 2022.

