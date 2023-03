Uno stabilimento ricoperto interamente di vetro fotovoltaico: la svolta di Pepsi

PepsiCo, il colosso che produce tra le altre la nota bevanda, accellera verso la via delle emissioni zero entro il 2040, seguendo il programma che aveva presentato nei mesi scorsi.

Grazie alla collaborazione con Onyx Solar, ha ricoperto di vetro fotovoltaico il nuovo centro di distribuzione e logistica a Puebla, in Messico.

L’installazione è composta da 670 metri quadrati di vetro fotovoltaico in silicio cristallino.

Si stima che l’impianto genererà oltre 90.000 kWh di energia pulita ogni anno, equivalenti a una riduzione di 35 tonnellate di Co2 nelle emissioni annuali.

Il vetro fotovoltaico è in grado di convertire l’energia solare in energia elettrica utilizzando celle solari integrate nel vetro stesso. Queste celle solari sono composte da strati sottili di materiali semiconduttori che assorbono la luce solare e creano una differenza di potenziale che genera corrente elettrica.

Il vetro fotovoltaico è stato sviluppato per integrare i pannelli solari in modo più discreto e integrato negli edifici. In questo modo, possono essere utilizzati come rivestimento per le finestre, le facciate e le pareti degli edifici, senza dover essere posizionati separatamente sui tetti o sulle superfici esposte.

