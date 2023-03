La transizione ambientale ed energetica è senza dubbio il principale business del presente e del futuro. Con il vantaggio, rispetto agli altri, che il risultato finale dovrebbe consegnarci un mondo più sicuro, sostenibile e vivibile.

Non stupisce, quindi, che il 2022 abbia fatto registrare un vero e proprio record di investimenti nel settore: 1.300 miliardi di dollari, pari a oltre 1.200 miliardi di euro.

Lo rivela il rapporto “Global Landscape of Renewable Energy Finance 2023” dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (Irena) e della Climate Policy Initiative (Cpi).

Si tratta di un aumento del 19% sul 2021 e del 50% rispetto al 2019.

Sembra, anzi, è tantissimo. Ma non è sufficiente.

“Sebbene gli investimenti globali nelle sole energie rinnovabili abbiano raggiunto un record massimo di 500mila miliardi di dollari nel 2022 – osservano Irena e Cpi – questo rappresenta meno del 40% dell’investimento medio necessario ogni anno tra il 2021 e il 2030, secondo lo scenario 1,5 gradi centigradi di aumento medio della temperatura globale”.

Gli investimenti, secondo il rapporto, non sono sulla buona strada anche per raggiungere gli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: “È necessario compiere sforzi per aumentare gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili off-grid, oggi ben al di sotto dei 2,3 miliardi di dollari necessari ogni anno nel settore tra il 2021 e il 2030”.

Nel 2020, il solo solare fotovoltaico ha attirato il 43% dell’investimento totale nelle rinnovabili, seguito dall’eolico onshore (35%) e offshore (12%). Sulla base dei dati preliminari, questa concentrazione sembra essere continuata fino al 2022.

Per sostenere al meglio la transizione energetica, sono necessari più fondi per tecnologie meno mature e altri settori oltre all’elettricità, come il riscaldamento, il raffreddamento e l’integrazione di sistemi. Il raggiungimento di una transizione energetica in linea con lo scenario di un aumento medio della temperatura globale di 1,5 gradi richiede anche il reindirizzamento di 700mila miliardi di dollari all’anno dai combustibili fossili alle tecnologie rinnovabili.

[email protected]