Campi anneriti da pannelli solari a perdita d’occhio e foreste di turbine eoliche che spezzano la monotonia delle pianure: il Texas, storica patria della produzione petrolifera degli Stati Uniti, è ora in prima linea in una nuova rivoluzione energetica, quella delle energie rinnovabili.

A sud di Dallas, le contee di Navarro e Limestone sono il simbolo di questa transizione: culla dell’industria petrolifera texana alla fine del XIX secolo, che ha reso ricca la regione, sono ora all’avanguardia nell’energia verde.

La scorsa settimana è stato inaugurato un nuovo parco eolico dalla società energetica francese Engie, con 88 tralicci e una capacità produttiva di 300 megawatt (MW). Più a ovest, ad Abbott, un’altra città rurale, un parco solare da 250 MW ha iniziato a produrre elettricità, insieme a un’area di stoccaggio dell’energia con batterie. Secondo l’organizzazione americana Clean Power, il Texas è lo Stato americano con la quota maggiore di progetti commerciali e industriali di energia rinnovabile nel 2022. Con il 35% della capacità energetica, è ben più avanti del secondo Stato più grande, l’Illinois, nel nord del Paese, con il 7%. Il vasto Stato meridionale rappresenta anche il 20% dei progetti in corso. Ma le torri eoliche sono ancora molto lontane dal sostituire completamente le torri petrolifere nel paesaggio texano. “Certamente, quando pensiamo al Texas, pensiamo a un grande Stato del petrolio e del gas. Direi che il Texas è ricco di risorse naturali e sono molto bravi a gestire queste diverse risorse”, afferma Frank Demaille, vice direttore generale di Engie.

Sede di raffinerie e dell’industria petrolchimica, il Texas dispone di una rete propria per rifornire i suoi 30 milioni di abitanti, un’eccezione negli Stati Uniti. Nel 2021, una grave ondata di freddo ha causato interruzioni di corrente per diversi milioni di case e ha provocato più di 200 morti, spingendo questo Stato conservatore a rafforzare e diversificare le proprie forniture. Il Texas è ancora largamente dipendente dai combustibili fossili: all’inizio del 2023 il gas costituirà ancora la parte più consistente del suo mix energetico (42%, secondo l’operatore di rete Ercot) insieme al carbone (11%). Tuttavia, sta dando sempre più spazio alle energie rinnovabili, in particolare all’eolico (29%) e al solare (11%). Il resto è fornito dal nucleare e dall’idroelettrico.

“Utilizziamo energia convenzionale, basata sul carbonio, ma il Texas è ora leader nell’energia pulita. Penso che in futuro vedremo una combinazione delle due”, afferma Jeff Montgomery, presidente di Blattner Energy, che ha costruito 400 progetti di energia rinnovabile in tutto il Paese. “Il gas viene estratto per essere venduto all’Europa e la guerra in Ucraina ha rafforzato questa dipendenza dal gas americano e soprattutto texano. Allo stesso tempo, hanno sviluppato una vera e propria competenza nell’energia solare ed eolica”, afferma Frank Demaille. L’IRA, il grande piano verde del Presidente Joe Biden votato l’anno scorso, potrebbe accelerare la tendenza fornendo grandi sussidi per la transizione energetica.

Secondo alcuni funzionari locali, le tasse generate dalle energie rinnovabili hanno contribuito a migliorare le scuole. Ma alcuni sono più cauti, come John Null, un ingegnere di 42 anni della contea di Navarro, che sostiene che i residenti nelle vicinanze non stanno realmente beneficiando dell’investimento nell’energia eolica, visto che i giganteschi tralicci appaiono fuori dalle loro finestre. Durante l’ultima ondata di freddo all’inizio di febbraio, “sarebbe stato utile se un interruttore avesse potuto trasferire l’energia prodotta qui alla comunità vicina”, dice. Sono in corso progetti per l’alimentazione di aree svantaggiate, come un’ex discarica dove verrà costruito un parco eolico in un’area a basso reddito di Houston, la quarta città più grande degli Stati Uniti. “C’è bisogno di energia”, afferma Paul Curran, direttore esecutivo di BQ Energy, che quest’anno inizierà i lavori per un impianto solare da 50 MW. Per questo ex dirigente dell’industria petrolifera, le due energie non sono in competizione. “Non c’è alcun problema se si realizzano progetti solari o eolici nei posti giusti, nei mercati giusti. È persino ben accolto dall’industria petrolifera e dagli esperti”, afferma.

[email protected]