Nokia lancia un telefono cellulare riparabile dall’utente e trasferisce la produzione degli smartphone 5G in Europa.

Sono tre i nuovi modelli di smartphone presentati Mobile al World Congress di Barcellona: Nokia G22, Nokia C22 e Nokia C32.

Il primo, in particolare, grazie alla collaborazione con iFixit (la comunità che promuove la causa della riparazione dei dispositivi) ha un kit per la riparazione ed è dotato di una scocca in plastica riciclata al 100%.

“Il nuovo Nokia G22 è costruito appositamente per essere eventualmente riparato comodamente da casa, in modo da poterlo tenere e utilizzare ancora più a lungo”, dice Adam Ferguson, responsabile del marketing della marca finlandese.

Nokia G22 ha un costo sotto i 200 euro; kit di montaggio e pezzi di ricambio saranno disponibili sul sito ufficiale di iFixit.com in Europa, sono compresi display, batteria e porta di ricarica.

Nel 2023 la produzione dei dispositivi Nokia si sposterà in Europa, rendendola così la prima azienda a costruire smartphone 5G nel continente europeo. “Siamo molto lieti di annunciare questo primo passo nel nostro percorso di trasferimento della produzione di dispositivi 5G in Europa. Il marchio Nokia ha una lunga storia di successi nel mercato europeo e con questa mossa continueremo a rafforzare la nostra posizione di unico grande fornitore europeo di smartphone”, ha spiegato il presidente Jean-Francois Baril.

