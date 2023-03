Addio definitivo ai Google Glass: stop alla vendita degli occhiali di realtà aumentata

Google non venderà più l’edizione Enterprise Edition dei Google Glass, i suoi occhiali di realtà aumentata.

La compagnia ha annunciato che il 15 marzo è terminata la vendita dei dispositivi e che dal prossimo 15 settembre terminerà anche il supporto.

La Enterprise Edition era la versione per aziende degli occhialini connessi, aggiornati nel 2019 con una serie di novità hardware di spessore.

Nonostante ciò, Google non aveva mai riscosso, per i Glass, quell’interesse che si attendeva, nemmeno da parte di un pubblico di professionisti, in modo particolare in ambito medico e scientifico, due dei settori per i quali il colosso aveva personalizzato il nuovo prodotto.

La Enterprise Edition è arrivata a distanza di circa quatto anni dalla prima versione dei Google Glass, la Explorer Edition, che fu resa disponibile a inizio 2013.

A gennaio di due anni dopo, Google decise di chiudere definitivamente il progetto per il grande pubblico, puntando solo alle imprese. “Grazie per oltre un decennio di innovazione e partnership”, ha scritto Google annunciando la fine del progetto.

Le mire di Big G nel campo della realtà aumentata non sono finite. Nel 2022, il colosso americano aveva spiegato di star continuando a lavorare su tecnologie d ‘augmented reality’, mostrando un possibile scenario in cui un paio di occhiali possono tradurre, in tempo reale, un discorso da una lingua all’altra.

Nel frattempo, la concorrenza non sta a guardare. Se si attende entro l’anno la mossa di Apple, Meta avrebbe in cantiere una versione decisamente più tecnologica dei Rayban Stories, prodotti insieme a EssilorLuxottica, con un piccolo display su cui mostrare contenuti in arrivo dalle piattaforme social del gruppo e dal metaverso, ma pronti solo nel 2025.

