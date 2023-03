Il governo romeno “assume” l’Intelligenza artificiale di Ion come consulente

Il primo ministro romeno Nicolae Ciuca ha presentato un “nuovo consigliere onorario”: si tratta di un sistema di intelligenza artificiale chiamato “Ion”, definito da Bucarest come il primo nel suo genere.

Sviluppato da ricercatori locali, il suo compito principale sarà quello di scansionare i social network per “informare il governo in tempo reale delle proposte e dei desideri della cittadinanza”, ha affermato Ciuca. Il premier ha poi aggiunto come sia il primo caso di un governo che utilizza come consigliere l’intelligenza artificiale.

Ion utilizzerà la tecnologia e l’intelligenza artificiale per catturare le opinioni della società, utilizzando dati pubblicamente disponibili sui social network. I romeni potranno anche chattare con il programma sul sito web ufficiale dell’iniziativa.

Ma pochi giorni dopo l’inizio del suo “mandato”, Ion ha già sollevato polemiche: è stato accusata di violazione del copyright dal Comune di Ciugud per aver utilizzato senza permesso alcune immagini.

[email protected]