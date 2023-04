Rinnovabili: Cina e India fanno volare il fotovoltaico, ma l’eolico rallenta

Secondo il rapporto Irena, la quota di energie rinnovabili rispetto alla capacità mondiale di generazione è aumentata di quasi due punti percentuali, passando dal 38,3% del 2021 al 40,2% del 2022.

Idroelettrico

L’energia idroelettrica è aumentata a un livello simile agli anni passati. I due terzi dell’espansione sono avvenuti in Cina. Altri Paesi in cui la capacità è aumentata di più di 500 Megawatt sono stati Canada, Etiopia, Laos e Pakistan.

Solare

Nel 2022, la maggior parte dell’aumento della produzione di energia solare è stata dovuta alla tecnologia fotovoltaica, con un aumento di 191.450 MW, mentre la tecnologia di concentrazione solare ha avuto un aumento di soli 125 MW.

L’espansione in Asia è stata di 112 GW nel 2022 (rispetto ai +75 GW del 2021), con notevoli aumenti di capacità in Cina (+86 GW) e India (+13,5 GW). Anche il Giappone ha aggiunto 4,6 GW, leggermente più di quanto fatto nel 2021.

Al di fuori dell’Asia, gli Stati Uniti hanno aggiunto 17,6 GW di capacità solare nel 2022, il Brasile 9,9 GW e i Paesi Bassi e la Germania rispettivamente 7,7 GW e 7,2 GW.

Eolico

Con un aumento di 75 GW nel 2022, la crescita della potenza eolica ha rallentato negli ultimi due anni. La Cina ha rappresentato quasi la metà di questa espansione (37 GW), mentre la capacità degli Stati Uniti è aumentata di 7,8 GW. Il resto è arrivato da Brasile e alcuni Paesi europei. L’energia eolica offshore ha continuato a rappresentare circa il 7% di tutta la capacità.

Bioenergia

L’espansione si è leggermente rallentata nel 2022 (+7,6 GW rispetto a +8,1 GW nel 2021). La capacità di bioenergia in Cina è aumentata di 4,3 GW e altri Paesi con aumenti significativi sono stati il Brasile (+854 MW), l’Indonesia (+735 MW) e il Giappone (+885 MW).

Geotermico

La capacità geotermica è aumentata molto poco nel 2022, con la maggior parte di questa crescita che si è verificata in Kenya (+86 MW), Indonesia (+57 MW) e Stati Uniti (+56 MW).

Elettricità off-grid

La capacità off-grid è cresciuta di 1.237 MW nel 2022 (+11%) raggiungendo 12,4 GW. Quella solare è aumentata di 478 MW raggiungendo 5,1 GW, l’idroelettrica off-grid è rimasta pressoché la stessa del 2021 e il resto di questo aumento è dovuto all’espansione di una vasta gamma di diverse bioenergie.

