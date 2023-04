Nel mondo ogni anno vengono consumate seimila miliardi di sigarette, delle quali 4,5 mila miliardi finiscono nell’ambiente.

5In Italia il 64% delle sigarette fumate in luoghi pubblici – parchi, giardini, piazze e strade – viene smaltito in modo improprio, abbandonando il mozzicone che può impiegare anni a degradarsi e contaminare fino a mille litri di acqua.

C’è ancora poca consapevolezza del fenomeno e della necessità di arginarlo, al punto che il 40% degli italiani ignora l’esistenza di una normativa specifica, secondo la ricerca “L’abbandono dei mozziconi nell’ambiente: strategie e soluzioni per evitarlo”.

Lo studio è stato realizzato in occasione della presentazione di Erion Care, il primo Sistema italiano di responsabilità estesa del produttore dedicato a prevenire l’abbandono dei rifiuti dei prodotti del tabacco e a garantirne la corretta gestione.

Questo consorzio, nato nel 2022 dall’associazione dei principali imprese del settore del tabacco, BAT, Imperial Brands, JT International e Philip Morris, sulla base della normativa europea detta “Single use plastics” (Sup) avvia in questi giorni la campagna di comunicazione su mezzo stampa “Senza filtri”.

Fin dalla nascita di Erion Care abbiamo attivato un confronto con il ministero dell’Ambiente, con i Comuni ed i gestori dei servizi ambientali, al fine di mettere a punto un Accordo di programma per coprire in modo efficace ed efficiente i costi connessi alla responsabilità estesa dei produttori del tabacco”, ha dichiarato il presidente di Erion Care Enrico Ziino in una nota. “Continuiamo a lavorare insieme, convinti che questa sia la chiave per ottenere risultati significativi, sia a livello ambientale che economico”, ha aggiunto.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà