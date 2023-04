Sarà il 2220 l’anno in cui, proseguendo di questo passo, l’Italia azzererà le proprie emissioni di gas serra. Questo l’appello urgente lanciato da Italy for Climate, il centro studi sul clima della Fondazione per lo sviluppo sostenibile.

Le stime preliminari di Ispra indicano che le emissioni di gas serra in Italia nel 2022 sono state di circa 418 milioni di tonnellate di Co2 equivalente, un valore praticamente uguale al 2021, nonostante il calo dei consumi di energia.

Questo è dovuto a un aumento del carbone e al crollo della produzione idroelettrica (-38%), tornata ai livelli degli anni ’50 a causa della siccità̀, con le rinnovabili ferme a 100 TWh, appena il 35% della produzione nazionale, ed eolico e solare in crescita di +3 GW, con l’Italia che è ancora fanalino di coda in Europa.

Sono alcuni dei dati del Rapporto “10 Key Trend sul clima” elaborato da Italy for Climate, che fornisce una rappresentazione sintetica delle tendenze rilevanti in materia di clima ed energia che hanno caratterizzato l’Italia nell’anno precedente.

“Dal 2014 in Italia abbiamo tagliato in media ogni anno 2 milioni di tonnellate di gas serra: continuando così riusciremo ad azzerarle non prima del 2220 – ha dichiarato il coordinatore di Italy for Climate, Andrea Barbabella – mentre l’obiettivo è quello di raggiungere la neutralità climatica al massimo al 2050. Nel 2022, invece di fare il salto di qualità, siamo riusciti addirittura ad aumentare la nostra dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, che hanno soddisfatto il 78% del fabbisogno energetico nazionale. Con la Russia che rimane il nostro primo fornitore di energia”.

