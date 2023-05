Gratis ChatGpt senza limiti: un giovane sviluppatore anonimo sfida OpenAi

Un giovane sviluppatore sfida OpenAi, l’azienda che ha creato il popolare software di Intelligenza artificiale ChatGpt, lanciando una sua versione gratuita che riesce ad aggirare il paywall della versione senza limiti.

Il progetto, denominato Gpt4Free, è esploso in popolarità negli ultimi giorni, lo sviluppatore è conosciuto sul forum Reddit come “xtekky”

Ad oggi, per usare senza limiti il chatbot è richiesto un abbonamento al servizio ChatGpt Plus.

In Italia, peraltro, la piattaforma è stata da poco sbloccata, dopo che OpenAi è stata costretta a rispondere ai rilievi del Garante della Privacy.

Come riporta il sito specializzato TechCrunch, per ingannare il sistema lo sviluppatore fa credere a ChatGpt che le richieste eseguite da qualsiasi navigatore provengano, in maniera casuale, da aziende iscritte al servizio Plus. Si tratta di un difetto nell’interfaccia del programma che potrebbe essere corretta presto.

Conscio dei problemi legali che potrebbe avere la sua iniziativa, lo sviluppatore ha spiegato al sito americano: “Mi aspetto un’azione legale a cui dovrò obbedire, ma cercherò comunque di continuare il progetto con altri mezzi”.

Lo sviluppatore consente anche di installare ChatGpt modificato su altri siti o integrarlo nelle proprie app. Con molta probabilità lo strumento avrà vita breve in seguito ad un intervento da parte della società proprietaria, l’iniziativa testimonia però come l’interesse che questo software sta suscitando su larga scala.

[email protected]