Durante una colonscopia software scova tumore invisibile all’occhio umano

L’Intelligenza artificiale è al centro di critiche e preoccupazioni per gli aspetti etici legati allo straordinario potere che potrebbe acquisire nel futuro prossimo. Ma sono altrettanto indiscutibili e rilevanti i benefici sta già portando in vari campi.

Ad esempio, può migliorare la diagnosi di tumore del colon (il secondo con la più alta mortalità al mondo), aiutando i clinici a vedere lesioni che potrebbero sfuggire all’occhio umano durante la colonscopia. Nell’ambito di uno studio clinico in corso nel Regno Unito, infatti, una donna che ha partecipato al trial (chiamato Colo-Detect) per testare l’uso dell’AI per il cancro all’intestino è libera dalla malattia dopo che il tumore è stato trovato e rimosso. Nello corso dello studio, condotto da Colin Rees, consulente in gastroenterologia dell’Università di Newcastle insieme a un team di colleghi del South Tyneside and Sunderland Nhs Trust, l’intelligenza artificiale ha individuato una serie di polipi e un’area di cancro, salvando di fatto la donna da problemi molto seri. “L’intelligenza artificiale – spiega Rees – diventerà probabilmente uno strumento fondamentale nella medicina nei prossimi anni”.

