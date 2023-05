Storica vittoria per gli ambientalisti americani. New York è diventato il primo Stato Usa a bandire termosifoni e fornelli a gas, una piccola rivoluzione che potrebbe cambiare per sempre il modo in cui milioni di persone cucinano o riscaldano le loro case ed è destinata a scatenare cause e contromisure da parte delle grandi aziende del fossile.

La misura rientra nella nuova legge di bilancio da 229 miliardi di dollari presentata dalla governatrice democratica Kathy Hochul che punta a trasformare sempre di più il suo Stato in un paradiso dei diritti civili, dall’aborto all’ambiente fino alla tutela dei migranti.

“Questa misura proteggerà le famiglie e gli abitanti avviando New York sulla giusta strada verso un futuro più pulito e più sano”, ha commentato la sua portavoce Katy Zielinski dopo l’approvazione del budget.

Diversi studi sostengono che riscaldamento e fornelli a gas emettano sostanze nocive quali il diossido di azoto e il monossido di carbonio, che rappresentano un serio rischio per la salute e possono contribuire a causare l’asma ed altre patologie respiratorie, soprattutto nei bambini.

Quanto ai danni per l’ambiente i dati parlano chiaro: gli edifici, solo nello Stato York, provocano il 32% di emissioni negative per il riscaldamento globale.

Con la nuova legge tutti i nuovi palazzi dovranno essere dotati di riscaldamento e cucina elettrici, entro il 2026 quelli che hanno meno di sette piani, entro il 2029 i grattacieli. Ci saranno alcune eccezioni come ospedali, lavanderie, grandi centri commerciali e qualche ristorante e saranno esclusi dal nuovo provvedimento case ed edifici esistenti o in ristrutturazione.

Ma è indubbio che, nel tempo, il divieto è destinato ad indebolire il dominio dell’industria del gas nello Stato, dove 3 famiglie su 5 si affidano proprio al gas.

Fino a oggi questo tipo di divieto era stato adottato soltanto in città roccaforti democratiche come Los Angeles, ad esempio, o alcuni centri in Massachussetts e nello stato di Washington e adesso gli ambientalisti spingono affinché la prossima sia Chicago, che ospiterà la convention dem per il 2024.

La Casa Bianca per il momento ha escluso un bando nazionale, nonostante Joe Biden abbia spesso rivendicato che la lotta al cambiamento climatico è una priorità nella sua agenda. D’altra parte la percentuale di americani che usa riscaldamento e fornelli a gas si aggira attorno al 40% e i repubblicani si sono già schierati al fianco delle grandi corporation del fossile.

E c’è anche una battaglia culturale, oltre le lamentele di chef e gourmet che snobbano i fornelli ad induzione. Per qualcuno il bando sul gas, infatti, rischia di essere una misura razzista e discriminatoria che penalizza quei tipi di cucina che si basano sul fuoco vivo, come quella asiatica, ma soprattutto le comunità rurali e più povere degli Stati Uniti che si ritroveranno bollette molto più salate.

