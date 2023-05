È dotato di intelligenza artificiale, arti robotizzati e reazioni fisiologiche reali: è il robot umanoide “più realistico al mondo”, come lo definisce l’Università di Trieste, che per prima in Europa lo sta sperimentando.

Il robot si chiama Hal s5301 ed è stato installato nel Centro di simulazione medica e addestramento avanzato dell’ospedale di Cattinara. Prodotto dall’azienda Accurate-Gaumard Scientific, sarà utilizzato per potenziare e affinare l’addestramento dei medici. “Siamo i primi in Europa ad avere Hal s5301”, ha detto il rettore Roberto Di Lenarda. Hal s5301 è gestito da una sala regia: parla, suda, muove occhi e braccio ed è strutturato in modo da consentire la pratica delle principali tecniche mediche applicate in pronto soccorso, terapia intensiva e chirurgia. Il robot riproduce la fisiologia cardiaca, respiratoria, vascolare e celebrovascolare che può essere esaminata utilizzando gli strumenti usati nella pratica clinica. In questo modo diventa possibile simulano l’attività ospedaliera all’arrivo di un paziente trovandosi di fronte a diversi casi clinici proposti dai docenti: osservando Hal s5301 e i suoi sintomi formulano la diagnosi e agiscono.

Al termine avviene il debriefing guidato dai professori. “Per la prima volta l’Ai è stata integrata in un simulatore umanoide in medicina – ha spiegato Patrizia Angelotti, ad di Accurate – la ricaduta sociale della formazione avanzata interdisciplinare sarà di ampia portata nella riduzione dell’errore in medicina dovuto al fattore umano”. “Dotare di strumenti all’avanguardia gli studenti e gli specializzandi è fondamentale per dare al cittadino la migliore risposta di salute possibile: concorre in maniera fondante, inoltre, a vincere la sfida che abbiamo davanti, di rifondazione urgente del sistema sanitario”, ha osservato l’assessore regionale con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

