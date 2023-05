Negli Stati Uniti un gruppo di senatori, guidati dal democratico Edward J. Markey (presidente della sottocommissione per l’Ambiente e i Lavori pubblici per l’aria pulita, il clima e la sicurezza nucleare), propone la reintroduzione del “Block All New Fossil Fuel Exports Act” per vietare l’esportazione di petrolio greggio americano e gas naturale all’estero. “In modo da dare – spiegano – la priorità ai consumatori statunitensi rispetto al profitto sui combustibili fossili e contribuire a garantire che gli Stati Uniti rispettino i propri impegni in materia di clima ed energia pulita sulla scena mondiale”.

Nel 2015, il presidente Obama aveva firmato una legge che revocava il divieto di 40 anni che limitava le esportazioni di petrolio statunitense all’estero.

L’anno scorso, l’export di greggio statunitense è aumentato del 22% rispetto al 2021, raggiungendo il record di 3,6 milioni di barili al giorno.

All’inizio di quest’anno, l’Energy Information Administration ha dichiarato che l’aumento delle esportazioni di Gnl dagli Stati Uniti ha causato un aumento dei prezzi per i clienti domestici.”Le compagnie petrolifere e del gas continuano a riempirsi le tasche a spese dei consumatori americani e delle comunità in prima linea, il tutto alimentando la nostra crisi climatica globale – ha affermato il senatore Markey – il divieto delle esportazioni di petrolio e gas naturale all’estero è una vittoria per la giustizia ambientale, per la nostra economia e per il nostro pianeta”.

