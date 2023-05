Bionda, spumosa, amara: l’ultima creazione di Stefan Fritsche sembra una normale birra senza alcol. Ma è stata prodotta senza fermentazione, utilizzando solo acqua e farina gialla.

L’entusiasta proprietario del birrificio di Neuzelle, nella Germania orientale, al confine con la Polonia, si vanta di aver sviluppato “la prima birra in polvere al mondo”, per ora senza bollicine né alcol.

In una sala di ricevimento vecchio stile, l’uomo mescola 50 grammi della preziosa polvere con mezzo litro d’acqua, come un chimico. In pochi secondi la bevanda è pronta.

L’idea è quella di “poter esportare solo il gusto della birra, senza la bottiglia o l’acqua”, spiega Fritsche, che da due anni collabora con laboratori europei.

La posta in gioco è alta: secondo Fritsche, questo ridurrebbe del 90% i costi di trasporto della birra in bottiglia. “Vogliamo diventare il primo birrificio sostenibile al mondo”, insiste il 56enne tedesco.

Secondo il calcolatore dell’impronta di carbonio “Impact CO2”, l’imballaggio e il trasporto rappresentano il 70% delle emissioni di un litro di birra. Si risparmia anche tempo, perché la produzione in laboratorio è più veloce di quella tradizionale, che richiede in media due mesi. Con questa polvere, “tutti potrebbero avere il proprio birrificio a casa”, promette.

Ma c’è ancora molta strada da fare prima che la birra in polvere possa essere commercializzata e venduta ad altri birrifici o supermercati. Ci vorranno almeno altri 4 mesi di lavoro – e l’aiuto di nuovi investitori – per produrre una polvere alcolica in quantità industriali. Il produttore prevede anche di esportare la variante analcolica. L’obiettivo principale saranno i Paesi africani e asiatici, piuttosto che l’Europa, poiché il trasporto della birra in questi Paesi è più costoso, secondo il signor Fritsche. La polvere dovrà anche superare la prova del “decreto sulla purezza” (Reinheitsgebot), una norma che risale a più di 500 anni fa e che regolamenta rigorosamente la denominazione di birra e gli ingredienti autorizzati in Germania, con il rischio di limitare l’innovazione, secondo alcuni operatori dell’industria della birra.

Ma Stefan Fritsche è fiducioso, avendo già combattuto in passato in tribunale per ottenere un permesso speciale di produzione per una delle sue birre scure. Alla fine, il birraio sogna addirittura un “mega-impianto” di birra in polvere nell’area di Berlino. “Sappiamo che i bevitori di Pilsner e gli appassionati di birra artigianale, soprattutto in Germania, saranno inizialmente scettici nei confronti del nostro prodotto”, ammette il birrificio in un comunicato stampa.

La polvere di birra è una “bella innovazione”, ma “non metterà in pericolo e non sconvolgerà i nostri birrifici tradizionali”, ha dichiarato Benedikt Meier della Federazione bavarese dei birrifici privati.

Heiner Sieger dell’associazione bavarese “Bier und Wir” ha aggiunto: “La birra in polvere preparata a casa non è un’alternativa seria per gli amanti della birra”.

La vendita di birra in polvere non è un’idea nuova. Già nel 2016, un birrificio danese aveva annunciato di aver creato 4 varietà di polvere con sapori diversi. Ma di questo progetto non rimane traccia sul loro sito web. In precedenza, nel 2014, l’azienda americana Lipsmark aveva fatto notizia con le sue bustine di superalcolici. Il prodotto è stato vietato nella maggior parte degli Stati e poi ritirato prima di poter essere commercializzato.

[email protected]