Un’innovativa nave-batteria trasporterà energia via mare in tutto il mondo

Dal Giappone arriva l’ultimo rivoluzionario progetto per stoccare e trasportare l’energia elettrica rinnovabile. Power X ha infatti presentato la prima “Battery Tanker”, una nave cisterna che rappresenta di fatto una enorme batteria galleggiante.

L’imbarcazione dovrebbe essere pronta nel 2025 per i primi test e, se tutto procederà come nei piani, solcherà i mari nel 2026.

“Questa nave a propulsione elettrica – ha spiegato la società – avrà una lunghezza di 140 metri e sarà dotata di 96 batterie marine, fornendo una capacità totale di 241 MWh. Il sistema di batterie di bordo presenta celle di batteria al fosfato di ferro e litio (Lfp) sicure e affidabili che garantiscono una durata superiore a 6.000 cicli. Inoltre, il sistema di batterie è altamente scalabile, consentendo l’installazione di batterie aggiuntive per creare navi da trasporto elettriche più grandi”.

Il sistema include meccanismi dedicati di controllo delle emissioni di gas e soppressione degli incendi per garantire la sicurezza.

Grazie ai loro sistemi di batterie di bordo, i Battery Tanker possono essere utilizzati per immagazzinare e trasportare l’eccesso di elettricità generata da fonti rinnovabili. Le centrali termiche dismesse o inattive situate nei pressi dei porti possono essere adattate a punti di carica/scarica.



“Inoltre, le aree con un elevato potenziale di generazione di energia rinnovabile sono spesso distanti dalle aree urbane e da altre regioni con un’elevata domanda di energia. Rafforzare l’infrastruttura di trasmissione diventa essenziale in questi casi. Data l’attuale densità energetica delle celle delle batterie agli ioni di litio, il Battery Tanker rappresenta una soluzione ottimale per la trasmissione di energia marittima a breve distanza da terra a terra, integrando le linee di trasmissione di rete interregionale esistenti”, propone Power X.

“I Battery Tanker stabiliranno nuove reti di trasmissione dell’energia attraverso il mare, promuovendo l’immagazzinamento, l’approvvigionamento e l’utilizzo di energia rinnovabile. Con il miglioramento della densità energetica delle batterie e la riduzione dei costi, si prevede che diventerà fattibile una trasmissione marittima a lunga distanza dalle centrali eoliche offshore alla terraferma. Offrono poi una soluzione efficace, specialmente in Giappone, che è soggetto a terremoti e ha un ambiente marino profondo. La soluzione basata sulla nave risolve problemi come i lunghi tempi di inattività dovuti a malfunzionamenti e riparazioni dei cavi sottomarini, così come i costi elevati associati alle connessioni ad ultra-alta tensione e alle sottostazioni. Di conseguenza, i Battery Tanker consentiranno l’installazione di parchi eolici offshore in aree in cui in passato la posa dei cavi sottomarini era un problema. L’utilizzo della trasmissione di energia marittima tramite può affrontare le varie sfide associate all’energia eolica offshore, non solo in Giappone, ma contribuire anche all’ampia adozione dell’energia rinnovabile in tutto il mondo”.

[email protected]